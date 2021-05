Leipzig

Ein 20-Tonnen-Objekt aus Niedersachsen nach Leipzig zu transportieren – das ist kein leichtes Unterfangen. Horst Wrobel würde diesen kolossalen Aufwand in Kauf nehmen, in Gifhorn ist er Chef vom Mühlenmuseum. Dort steht auch jenes Objekt, das 20 Tonnen wiegen soll und als größte Glocke in Niedersachsen gilt: die sogenannte Freiheitsglocke. Geht es nach Wrobel, könnte das Exponat in Leipzig ein neues Zuhause finden, in der sächsischen Metropole sieht er sie besser aufgehoben als in der Gemeinde unweit von Wolfsburg. Darum hat er der Messestadt schon vor zwei Jahren eine Avance unterbreitet: Leipzig soll die Glocke bekommen – und das sogar umsonst.

Horst Wrobel (86) möchte Leipzig seine Glocke schenken – daraus wird jetzt nichts mehr. Quelle: Mühlenmuseum

„Für mich sind der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung das größte Ereignis in der deutschen Geschichte“, sagt Wrobel. So hatte etwa Michail Gorbatschow die Schirmherrschaft der Glocke übernommen und im Jahr 1996 den Grundstein gelegt.

Das Rathaus bedankt sich – und winkt ab

Über zwei Jahre wurde um eine Entscheidung gerungen, jetzt ist sie gefallen: Das Rathaus hat das Angebot endgültig abgelehnt. „Angesichts der eigenen städtischen Planungen und komplexen Standortprobleme für so ein in seiner Dimension äußerst umfangreiches Denkmal fehlen in der stetig wachsenden Stadt auch geeignete kulturhistorisch prägnante freie Flächen“, erklärt das Kulturdezernat von Bürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) in einer ausführlichen Stellungnahme gegenüber der LVZ.

Zwar danke man Horst Wrobel und der Gemeinde Gifhorn für das „überaus großzügige Angebot“. Aus den genannten Gründen lehne die Stadt aber auch künftige Anfragen für eine Schenkung der Glocke ab.

Schon zwei Projekte sind in der Pipeline

Damit geht eine intensiv geführte Debatte zu Ende. Angestoßen hatten sie Leipziger, die das Glockendenkmal bei einem Besuch in Gifhorn zufällig entdeckten. Das Objekt schien ihnen so sehr zu imponieren, dass sie im Leipziger Rathaus offensiv dafür warben. Schon damals stieß das Vorhaben auf Vorbehalte bei den Verantwortlichen.

Das Kulturdezernat von Skadi Jennicke möchte die Freiheitsglocke auch in Zukunft nicht annehmen. Quelle: André Kempner

In der aktuellen Begründung verweist das Dezernat auf zwei weitere Vorhaben, die sich der Friedlichen Revolution und deren Folgen widmen und auf eine breite Bürgerbeteiligung setzen: zum einen die Entstehung des „Forums für Freiheit und Bürgerrechte“ am Matthäikirchhof, ebenso die Entwicklung um ein Freiheits- und Einheitsdenkmal.

Geschenke sind keine Seltenheit

Zur Erinnerung: Im Jahr 2008 hatte der Deutsche Bundestag Regierung, Freistaat und Stadt Leipzig aufgefordert, den Beitrag der Bürgerinnen und Bürger zur Friedlichen Revolution zu würdigen. Ein erster Verfahrensversuch scheiterte durch den Stadtrat im Jahr 2011, qua Beschluss hatte dieser im Oktober 2017 die Realisierung an die Stiftung Friedliche Revolution delegiert. Im Fall der Freiheitsglocke hatte der Stadtrat erst vor Kurzem eine Petition zurückgewiesen, die eine Aufstellung des Objekts postulierte.

Insgesamt ist es nicht unüblich, dass der Stadt derartige Offerten unterbreitet werden, darauf weist auch das Kulturdezernat hin. Die Angebote würden hinsichtlich Symbolik, Größe oder Standort geprüft, häufig durch ein Sachverständigenforum. Allerdings: „Die Vorschläge und Angebote können oft aufgrund von komplexen Gesamtprozessen (...) nicht angenommen werden.“

Von Florian Reinke