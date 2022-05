Leipzig/Halle

Mehr als 15.000 Besucher – das sind mindestens 15.000 unterschiedliche Möglichkeiten, eine Museumsnacht zu erleben. Die sechsjährige Lanni würfelt eine Vier und freut sich, dass sie im Leipziger Stadtgeschichtlichen Museum im „Mensch, ärgere Dich nicht“ eine Figur ihres Papas schlägt. Alexandra, Nancy und Gerd, zwischen Mitte 30 und 40 Jahre alt und in schwarzem Gewand, lauschen auf Burg Giebichenstein in Halle den Gothic-Klängen der DJs Wolfram Waldura und Annieheaven.

Glück im Spiel? Kurator Jakob Gloger (Dritter von links) mit Familie Werner am „Mensch, ärgere Dich nicht“-Tisch im Stadtgeschichtliches Museum, von links Lanni (6), Edgar (12), Vater René (43) , Mutter Kati (42) und Emil (16). Quelle: André Kempner

Justine Schäuble und Friedrich Haustein, beide 22, knobeln in einer Schnitzeljagd des Leipziger Ägyptischen Museums, wer wohl mit „Herr des Goldes“ gemeint ist. In Halle schmökert die 44-jährige Leipzigerin Jana Schäfer im Beatles-Museum, was Paul McCartney der „Bravo“ im April 1965 „im Kreuzverhör“ verriet. In Leipzig wissen die elfjährige Maidi und ein paar Tische weiter der 33 Jahre alte Karsten Stöcker im Deutschen Kleingärtnermuseum nicht voneinander, aber sie bemalen ihre Gartenzwerge am Vorabend des Muttertags mit demselben Gedanken: „Für meine Mutti!“, sagt Karsten. „Für Mama!“, ruft Maidi.

Ein Gartenzwerg für Mutti: Karsten Stöcker (33) im Deutschen Kleingärtnermuseum in Leipzig. Quelle: André Kempner

Es ist die erste Museumsnacht in Leipzig und Halle seit drei Jahren, die vergangenen beiden Ausgaben fielen Corona zum Opfer. „Ein Glücksmoment“ – Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) zeigt sich bei der Eröffnung auf dem Leipziger Markt gerührt. „Zu Beginn der Planungen hatten wir Sorge, ob sie stattfinden kann.“ Museen seien nicht mehr lediglich Orte der Wissensvermittlung, sondern auch der Begegnung – generell, aber vor allem in dieser Nacht: „Wir haben die Museumsnacht sehr vermisst.“

Kurz vor Beginn; Die Kulturbürgermeisterinnen Judith Marquardt (Halle ) und Skadi Jennicke eröffnen die Museumsnacht auf dem Markt. Quelle: André Kempner

81 Häuser waren diesmal dabei, 56 in Leipzig, 25 in Halle. „Wir konkurrieren ganz schön“, findet Judith Marquardt, Beigeordnete für Kultur in Halle. Ihre Leipziger Amtskollegin möchte das aber nicht so stehen lassen: „Wir konkurrieren brüderlich und schwesterlich“, sagt Jennicke. „Es geht darum, sich gegenseitig anzuregen und noch besser kennenzulernen.“

Reportage Museumsnacht Halle & Leipzig 2022 in Leipzig. v.l. Justine Schäufle , Friedrich Haustein , Henriette Petzel und Andreas Petzel im Ägyptischen Museum Quelle: Andre Kempner

In den beiden Corona-Jahrgängen hatten einige Museen eine Digitalvariante auf die Beine gestellt. „Da haben wir gesehen, wie kreativ unsere Museumsmitarbeiter sind“, erklärt Marquardt. „Und wie spontan.“ Das mussten sie diesmal gleich zu Beginn auch in der analogen Variante zeigen: Am Eingang des Stadtgeschichtlichen Museums führt Ann-Kathrin Reichenbach Strichliste über die Besucher, so richtig mit Zettel und Stift. „Tolle Technik, oder?“, witzelt sie. Was war passiert?

Bereits am Nachmittag hat sich das Internet-Angebot der Museumsnacht immer langsamer auf den Computern und Smartphones aufgebaut. Offenbar wegen der großen Nachfrage streikt das daran angeschlossene Ticket-Buchungssystem bald komplett. Rund 10.000 Menschen haben ihre Eintrittskarten zuvor bereits gebucht, aber für Kurzentschlossene ist das nun nicht mehr möglich: In den Museen ist eh kein Verkauf vorgesehen, und an den zentralen Stellen in Leipzig und Halle bleibt den Mitarbeitern ebenfalls der Zugriff aufs Ticket-Netzwerk verwehrt. Der Begriff „Worst Case“ macht die Runde.

Auf einmal freier Eintritt in alle Museen

Die Entscheidung, auf einen analogen Ticket-Verkauf zu verzichten, war im Februar gefallen, um zentral jederzeit die Auslastung der einzelnen Museen im Blick zu haben und eine Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen. Dass es drei Monate später kaum noch Corona-Regeln geben würde, sei damals noch nicht abzusehen gewesen, sagt Petra Knöller vom Veranstaltungsmanagement der Stadt Leipzig. „Aber dafür können ja die Leute nichts.“ Daher zirkuliert schon kurz nach 18 Uhr die Nachricht des Organisationsteams in den sozialen Medien: „Alle Menschen kommen rein, egal ob mit oder ohne Ticket.“

Was die technischen Probleme verursacht hat, wie die zwei Städte mit der finanziellen Lücke umgehen, ob den beauftragten Dienstleister, die Hallenser Ticket-Plattform „Tivents“, eine justiziable Schuld trifft – das will man in den beiden Kulturämtern am Montag in Ruhe analysieren. Wegen des technischen Malheurs ist die Besucherzahl bislang nur geschätzt, das Ampelsystem, das den Andrang an jedem Ort in Echtzeit abbilden soll, speist sich zwar aus den QR-Codes der Vorverkaufskarten, aber nicht aus den Kuli-Strichen auf den Zetteln am Einlass. „Hauptsache, wir können die Museumsnacht feiern“, sagt Ann-Kathrin Reichenbach am Eingang des Stadtgeschichtlichen Museums. „Wir sind gewohnt zu improvisieren.“

Großer Andrang: Weil sich nur 150 Gäste gleichzeitig im Naturkundemuseum aufhalten dürfen, hat sich vor dem Gebäude eine lange Schlange gebildet. Quelle: André Kempner

Vor dem Leipziger Naturkundemuseum hat die Schlange aber nichts mit der Technik zu tun. Wegen des Brandschutzes dürfen hier nur 150 Menschen gleichzeitig rein. Museumsdirektor Ronny Maik Leder bittet die Gäste ohne Eintrittskarte um eine Spende, „aus Fairness gegenüber den anderen, die bezahlt haben“. Abgesehen davon hält er die aus der Not geborene Idee sogar für ein gutes Zeichen: „Wir bewegen uns in den Museen ohnehin auf freien Eintritt zu.“ Im Deutschen Kleingärtnermuseum sieht Leiterin Caterina Paetzelt das anders: „Vielleicht sollten wir nächstes Mal doch lieber ein Notkontingent an Eintrittskarten auf Papier in der Schublade haben“, schimpft sie.

Tote Eule, lebendiger Blick: Tierpräparator Markus Ranft hat im Naturkundemuseum sein Handwerk vorgeführt. Quelle: André Kempner

In der Regionalbahn nach Halle freuen sich Alexandra, Nancy und Gerd über ihr Vorverkaufsticket, auch wenn sie es für den Gothic-Schwof nicht benötigen: Denn im regulären MDV-Tarif müssten sie hin und zurück mehr als die zehn Euro bezahlen. So sei das ohnehin gedacht gewesen: „Für ein Museen-Hopping ist jetzt nicht die richtige Zeit“, findet die 37-jährige Alexandra. 19.53 Uhr fährt die S-Bahn am Leipziger Hauptbahnhof los, Punkt 20.23 hält die Straßenbahn am Leipziger Turm in Halle. Von da sind es noch 16 Minuten bis zur Burg Giebichenstein.

Besondere Bühne für die Museen

Im Beatles-Museum haben Jana und Steffen Schäfer dagegen durchaus Lust darauf, von Museum zu Museum zu ziehen. Zu Hause in Leipzig waren sie bereits in der Gedenkstätte für Zwangsarbeit, in Halle haben sie nach den Pilzköpfen die Marienbibliothek und die Gedenkstätte Roter Ochse im Plan. Martin Schmidt, Geschäftsführer des Beatles-Museums, sagt, dass er an der Museumsnacht die Eigendynamik mag. „Es ist nicht wie ein normaler Museumsbesuch. Es ist ein Event“, sagt er. „Und ich glaube, zu uns kommen in einer solchen Nacht mehr Leipziger als Hallenser.“ Trotz der technischen Panne zieht Petra Knöller vom Leipziger Kulturamt ein positives Fazit: „Wir wollten den Museen für einen Abend eine besondere Bühne bieten.“ Das habe geklappt: „Die Museen hatten ihren Auftritt“, freut sie sich.

Von Mathias Wöbking