Musik, Hexerei und Abschied von einer Legende: Fünf Tipps fürs Osterwochenende in Leipzig

Leipzig

Die Menschen werden johlen und wahrscheinlich tanzen, trotzdem ist Tränenfluss nicht ausgeschlossen: Am Karsamstag feiert die legendäre Maria König Kapelle ihren Abschied in der Schaubühne. Einer von fünf Veranstaltungstipps für das Osterwochenende.

Für Feierfreudige: Abschied von der Maria König Kapelle

Eine Kultband nimmt Abschied: Die Maria König Kapelle, hier ein Bild aus dem Jahr 2007, feiert in der Schaubühne. Quelle: promo

Mitte der 1990er-Jahre taten sich Schauspielerinnen und Musiker zu einem Projekt zusammen, das sich aufs augenzwinkernde Covern von Musik-Klassikern spezialisierte: Die Maria König Kapelle wurde schnell ein qualitätsvoller Partygarant und besitzt längst Kultstatus. Zuletzt waren Shows rar, jetzt steht fest: Die MKK löst sich auf. In der Schaubühne Lindenfels kommt die Truppe am Karsamstag aber noch einmal zusammen, um Schlagern oder Rock-Hits glamourös das eigene Krönchen aufzusetzen. Verschränkt wird das mit der Premiere der unterhaltsamen Band-Biografie „Musik gegen jeden Anlass“, geschrieben von Gitarrenheld Gunter Schwarz. Dürfte eine der Partys des Jahres werden. Beginn in der Karl-Heine-Straße 50 ist um 20 Uhr. Karten gibt’s für 18 Euro, unter anderem im Vorverkauf in der Schaubühne.

Für Metal-Fans: Ultha im Werk 2

Mit Wucht und Elegie: Ultha kommen am Karsamstag ins Werk 2. Quelle: promo

Ein ganz heißer Tipp für Anhänger der harten Gangart: Ultha, Metalband aus Köln, besteht aus früheren Mitgliedern von Combos wie Planks, Goldust und Ataka. Ihre Songs mischen US-Black Metal, Doom und Dark Wave und erstrecken sich schon mal über 20 Minuten. Textlich sinniert die Band über innere Dunkelheit und das Scheitern menschlichen Strebens nach Glück. Mal gibt’s superschnelle Blastbeats, mal langsamere Eruptionen. Ihre bisher drei Alben werden von Fans wie Kritikern in den bewölkten Himmel gelobt. Warum das so ist, beweisen die Männer am Karsamstag im Werk 2, supported von Unru, die Black Metal und Hardcore beisteuern. Beginn in der Kochstraße 132 ist um 20 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf 16,50 Euro.

Für Neugierige: Krimitour durch die Innenstadt

Zeitgenössische Abbildung der Hinrichtung Woyzecks auf dem Leipziger Markt. Die Krimi-Stadtführung behandelt auch das Ereignis vom 27. August 1824. Quelle: Schaubühne Lindenfels

Christian Woyzeck erstach seine Geliebte und wurde auf dem Marktplatz in Leipzig öffentlich hingerichtet, Karl May klaute ein paar Meter weiter einst einen Pelz und verbrachte dafür vier Jahre im Arbeitshaus, Ende der 1980er-Jahre stahlen zwei Diebe ein teures und berühmtes Gemälde – nur, um es in einen alten Fernsehsessel einzunähen. Diese und weitere Geschichten sind beim Krimi-Rundgang „Tatort Leipzig“ durch die Innenstadt am Karsamstag zwischen 17 und 18.30 Uhr zu hören sowie die Tatorte zu sehen. Das Ticket kostet 10 Euro/ermäßigt 8 Euro. Treffpunkt ist am Alten Rathaus. Anmelden kann man sich über die Seite www.leipzigdetails.de.

Für Genießer: Ostermarkt in der City

Ostermarkt vorm Alten Rathaus: Stände, Kunst, Unterhaltung und Kulinarisches warten bis Ostermontag Quelle: Christian Modla

Garküchen und Tavernen, Komödianten und Musikanten – der Ostermarkt in Leipzig ist ein Kosmos für sich. Zusammen mit der Ostermesse bietet der Markt ein historisches, mittelalterliches Flair. Noch bis zum Ostermontag gibt’s täglich von 10 bis 20 Uhr Kulinarisches und jede Menge Unterhaltung, unter anderem von der Heureka-Hauskapelle „In Validus“, den Schmierenkomödianten „Rokus Kokus“ und dem Stelzenduo „Faun & Flora“. Kinder bis 6 Jahre können am Ostersonntag von 10 bis 11 Uhr rund um den Kletter-Heurakahn Ostereier suchen, die zuvor die Markthändlerinnen und -händler versteckt haben.

Für Familien: Bibi & Tina am Auensee

Erfolgreiche Familienshow: Bibi und Tina. Am Karsamstag und Ostersonntag erobern sie erneut Leipzig. Quelle: Pop-Out

Die beliebten Junghexen Bibi & Tina sind wieder auf Tour und kommen mit ihrer verhexten Hitparade am Osterwochenende ins Haus Auensee, Gustav-Esche-Straße 6. Die besten Freundinnen erleben in ihrem neuen Pop-Spektakel ein spannendes Abenteuer und werden zusammen mit ihren Freunden Holger, Alex und vielen anderen die Bühne rocken – mit all ihren bekannten Hits. Die Musik von Peter Plate und Ulf Leo Sommer garantiert beste Unterhaltung und Spaß für die ganze Familie. Am Karsamstag und Ostersonntag heißt es jeweils ab 17 Uhr lachen, tanzen, mitsingen! Tickets für die Kinder- und Familienshow gibt es auf www.eventim.de.

Von LVZ