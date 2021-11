Leipzig

Zehn Millionen Euro sind in den vergangenen drei Jahren in der Musikalischen Komödie verbaut worden. Das Haus in Lindenau konnte vor dem Untergang gerettet und die Technik wieder auf den neuesten Stand gebracht werden. Was nicht endet, sind die Bauvorhaben. Der Freundes- und Förderverein der Musikalischen Komödie möchte dem Musentempel nun auch noch das Sahnehäubchen aufsetzen und die historische Fassade komplettieren. Das heißt: Acht Figuren sollen originalgetreu wiederhergestellt werden, die bis 1952 auf dem Gebäude standen und seither fehlen. „Die Idee entstand im Frühjahr und stieß sofort auf Resonanz bei den Denkmalpflegern und bei der Oper“, berichtet Fördervereins-Vorsitzender Jens Geßner.

An der Fassade der Musikalischen Komödie fehlen aktuell die Figuren, wie sie auf der historische Ansicht zu sehen sind. Quelle: Tom Schulze, Oper Leipzig

Nur drei historische Fotos existieren

Problem: Es gibt nur drei historische Fotos, die als Grundlage für die Rekonstruktion verwendet werden können. Deshalb bittet der Verein alle älteren Leipziger, in ihren privaten Fotosammlungen nachzuschauen, ob sich da noch weitere Abbildungen finden. Für eine der in leichte Umhänge gehüllten Nackedeis wurde in den Opernwerkstätten bereits ein Modell angefertigt. Jede Figur kostet etwa 45.000 Euro.

Das Geld soll über eine Spendenaktion eingeworben werden, die seit Anfang Oktober läuft. Gestartet wurde sie bei der Festgala zur Wiedereröffnung der Musikalischen Komödie; Opernintendant Ulf Schirmer übernahm die Schirmherrschaft. Rainer Krumrey vom Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig: „Die Figurengruppe war das I-Tüpfelchen der Fassade. Auf den alten Fotos überrascht mich immer wieder, wie prägend die Statuen für die Gestaltung des Hauses waren und wie sehr sie die Lebendigkeit des Bühnenlebens nach außen getragen haben.“

Bei Umbauarbeiten entfernt

Als der Gebäudekomplex „Drei Linden“ 1912 errichtet wurde, erhielt die Fassade als Herzstück acht Figuren im griechischen Stil, sechs über dem Haupteingang und zwei über dem Eingang zum Theatergarten. Bis 1952 schmückten sie das Gebäude, danach sind sie spurlos verschwunden. Bekannt ist nur, dass sie im Rahmen von Umbauarbeiten als vermeintlich spätbürgerliche Relikte entfernt wurden. Ab Februar 1944 spielte das Opernensemble im Lindenauer Varieté, da das „Neue Theater“, das damalige Opernhaus am Augustusplatz, beim Bombenangriff im Dezember 1943 zerstört worden war. Der Opernbetrieb in Lindenau lief bis 1960, bis zur Eröffnung des jetzigen Opernhauses.

Wer den Förderverein der Musikalischen Komödie bei den Fassadenfiguren unterstützten will, sei es mit Fotos oder mit einer Spende, kann sich auf verschiedenen Wegen melden: entweder per E-Mail unter info@freunde-musikalischekomoedie.de oder über die Webseite https://freunde-musikalischekomoedie.de/aktuelles/.

Von Kerstin Decker