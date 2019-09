Leipzig

Mehrere klassische Musikfestivals finden regelmäßig in Leipzig statt – das Angebot wächst und wird zukünftig unter der Dachmarke „ Musikstadt Leipzig“ verwaltet. Unter dem Namen versammeln sich künftig das Bachfest Leipzig, die Mendelssohn-Festtage und die Opernfesttage. Wie die Stadt Leipzig und Leipzig Tourismus mitteilten, haben die im Bereich der klassischen Musik führenden städtischen Akteure gemeinsam unter dem Vorsitz von Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke ( Die Linke) ein Konzept zur Neustrukturierung der Marke innerhalb der Leipziger Festivallandschaft entwickelt.

Ziel ist die nationale und internationale Verankerung der Marke „ Musikstadt Leipzig“. „Das Programm führt im ersten Schritt die wichtigsten Leipziger Protagonisten klassischer Musik zusammen und lädt Musikfreunde aus aller Welt ein, an authentischen und besonderen Orten musikalisches Weltniveau zu erleben“, erklärt Jennicke.

Anhand einer Maßnahmenplanung werden die Stadt Leipzig und die Musikfestivals künftig gemeinsamen beworben: Der Auftakt der Kampagne bildet die Präsentation der Licht-Klang-Installation „25 Her(t)z“ vom 24. bis 27. Oktober in New York. In diesem Rahmen werden die anstehenden Festivals 2020 bis 2022 vorgestellt. Ein achtseitiger Prospekt informiert zudem über die anstehenden Musikfestivals. Darüber hinaus nutzen alle beteiligten Einrichtungen ein gemeinsam produzierter Videoclip, der bei Präsentation genutzt und über die sozialen Netzwerke verteilt wird.

Von fbu