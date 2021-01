Leipzig

Stille dominiert die Räume, in der sonst Kinder und Jugendliche ein Instrument erlernen. Doch nach dem Lockdown wird die Musikschule „ Johann Sebastian Bach“ in der Petersstraße 43 wieder regelrecht überrannt sein. Die vorhandenen Räume in der City reichen vorne und hinten nicht aus. „Es gibt keine nennenswerte Möglichkeit, zusätzliche Räume in der Petersstraße zu schaffen“, sagt Matthias Wiedemann, Leiter der Musikschule. Problematisch sei dies vor allem für Orchester und Ensembles, die keine eigenen Proberäume haben. Sie teilen sich den Kurt-Masur-Saal, der jeden Tag für Proben und Veranstaltungen genutzt wird. Sechs große Orchester, jeweils 45 bis 95 Schüler stark, sind im Normalfall jede Woche dort – was zu ständigen Umbauten und diversen Beeinträchtigungen im Saal führt. Wiedemann spricht davon, dass Proben dann nahezu täglich auf den Fluren stattfinden müssen. Ein weiteres Problem sei, Orchester für Registerproben zu teilen. Hinzu kommt der mangelhafte Schallschutz im ehemaligen Bankgebäude, das für Menschen mit Handicap ziemlich schwer zugänglich ist. Um die Situation zu verbessern, gibt es daher schon länger die Idee eines Neubaus – auch durch Initiativen im Stadtrat.

Machbarkeitsstudie ist beauftragt

„Mit der räumlichen Situation in der Petersstraße sind wir nicht zufrieden“, betont Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke). Das betrifft Brandschutz, Sanierungsstand, Ausstattung aber auch die Anzahl der Räume. „Der Kurt-Masur-Saal ist für Orchesterproben ungeeignet.“ Deshalb habe die Stadt bereits Alternativen für einen Umzug geprüft, jedoch keine Lösung gefunden. „Deshalb haben wir eine Machbarkeitsstudie beauftragt, ob eine Unterbringung der Musikschule auf dem Leuschnerplatz möglich wäre.“

Anzeige

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stadtrat lehnte ein Technisches Rathaus ab

Das Ergebnis ist offen – für den Platz gibt es bereits etliche Projekte wie zum Beispiel die neue Juristenfakultät, das Global Hub der Universität oder das Leibniz-Institut für Länderkunde. Der Stadtrat hat es allerdings abgelehnt, dort ein Technisches Rathaus zu errichten, da die Ämter abends geschlossen sind und der Platz damit unbelebt sei (die LVZ berichtete). Bei einer Musikschule – kombiniert mit der Volkshochschule – wäre das anders. „Deshalb haben wir vorsorglich Planungsmittel im Etat 2021/22 reserviert, falls die Machbarkeitsstudie zu einem positiven Ergebnis kommt“, sagt Jennicke und weist darauf hin, dass mit Musikschule, Volkshochschule sowie dem geplanten neuen Naturkundemuseum im Ex-Bowlingtreff ein einmaliger Bildungscampus auf dem Leuschnerplatz entstehen könnte. „Für uns ist eine zentrale Lage, wie jetzt in der Petersstraße, entscheidend, damit alle Schüler gut hinkommen. Da ist schon jetzt die S-Bahn hilfreich“, ergänzt Wiedemann. Ein Entwurf für den Wilhelm-Leuschner-Platz liegt bereits vor.

Die Volkshochschule in der Löhrstraße. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren viel investiert, um die Unterrichtsbedingungen zu verbessern. Ein Gutachten geht dennoch davon aus, dass Leipzig weitere 31 Millionen Euro investieren müsste, um die Bausubstanz zu verbessern. Quelle: André Kempner

Aber wieso soll die VHS, die in den letzten Jahren etappenweise saniert wurde, aus der Löhrstraße weg? „Es ist ein wunderschönes, denkmalgeschütztes Gebäude, in das wir allerdings nur bedingt baulich eingreifen können“, sagt VHS-Leiterin Heike Richter. „Die Gebäudesubstanz ist schlecht.“ Ein Gutachten gehe davon aus, dass die Stadt mindestens 31 Millionen Euro investieren müsste, um alles auf den erforderlichen Stand zu bringen. Was funktionstüchtig ist und in den Vorjahren saniert wurde, wie zum Beispiel die Toiletten, würde dabei nicht noch einmal angegriffen. Hinzu kommt: Im Gebäude muss Barrierefreiheit hergestellt werden, die Technik auf den neuesten Stand gebracht werden, damit die Volkshochschule mit ihren digitalen Angeboten und Lernformaten auch künftig Schritt halten kann.

Von Mathias Orbeck