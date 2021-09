Mutmacher-Löwe für herzkranke Valentina (3) aus Wiedemar

Leipzig

Einmal im Jahr muss Valentina ihr Herz kontrollieren lassen. Am Donnerstag war es wieder so weit, die Dreieinhalbjährige aus Wiedemar kam mit ihren Eltern zur Ultraschall-Untersuchung ins Herzzentrum in Leipzig-Probstheida. Ergebnis: Alles bestens, das Mädchen ist kerngesund.

Eine schlimme Zeit für die Eltern

Ein Prozent aller Babys kommen mit einem Herzfehler zur Welt. Dieses Schicksal traf auch Valentina. Schon vor der Geburt ihres einzigen Kindes wurden ihre Mama Nina Fröhlich (32) und Papa Andreas Fröhlich (42) darauf vorbereitet, dass mit dem Herzen ihrer Kleinen etwas nicht stimmt: Die Hauptschlagader war verengt, außerdem hatte sie zwei Löcher in der Herzwand. Die Eltern waren geschockt. Und obwohl der Doktor ihnen Mut machte, dass alles gut wird: „Wir hatten die ganze Zeit über Angst“, erinnert sich die Kellnerin noch ganz genau. „Das war die schlimmste Zeit meines Lebens“, bestätigt ihr Mann, der als Verkäufer arbeitet.

Valentina Fröhlich (3) aus Wiedemar, liebevoll behütet von ihren Eltern Andreas und Nina Fröhlich. Quelle: André Kempner

Operation am offenen Brustkorb

Im April 2018 kam Valentina in der Leipziger Uni-Frauenklinik zur Welt. Sie durfte gar nicht erst nach Hause, sondern wurde nach ein paar Stunden gleich ins Herzzentrum verlegt. Erst eine Woche alt und rund 3500 Gramm leicht, wurde die Kleine am geöffneten Brustkorb operiert. Operateur Professor Martin Kostelka erinnert sich an die sehr komplexe OP, die mehrere Stunden dauerte – weil gleich zwei Eingriffe auf einmal ausgeführt wurden. Bange Stunden für Valentinas Eltern. „Aber das waren absolute Profis hier. Und sie ist ein starkes, tapferes Kind“, sagen Mutter und Vater. Acht Wochen später wurde bei der Kleinen eine weitere Verengung entdeckt, die zum Glück per Katheter-Eingriff behoben werden konnte.

Heute ein putzmunteres Kind

Seitdem ist Valentina gesund und putzmunter. Sie kennt die Narben auf ihrer Brust und weiß, dass sie da mal ein „Aua“ hatte. Aber sonst hat sie keine Einschränkungen. Nächstes Jahr soll sie in den Kindergarten kommen. Aus ihr ist eine Glitzerprinzessin mit langem Haar geworden, die ihre Eltern auf Trab hält, den ganzen Tag rennt und spielt. „Der Akku geht nie mehr leer“, erzählen die Erwachsenen. Sie rufen ihre Kleine „Imani“ und unterhalten sich mit ihr in der Sprache Romanes, denn die Familie gehört zur Minderheit der Sinti und Roma.

Tapferkeitslöwe der Stiftung Kinderherz

Seit dieser Woche kann Valentina auf eine weitere Besonderheit stolz sein: Sie ist das erste Kind in ganz Deutschland, das den Mutmacher-Löwen „Lio“ geschenkt bekommen hat. Das weiße Kuscheltier ist das Maskottchen der Stiftung Kinderherz. Ab sofort sollen alle herzkranken Kinder in 20 deutschen Kinderherzzentren einen „Lio“ bekommen – damit sie sich nicht allein fühlen. Und damit er den Familien Kraft und Zuversicht spendet.

Über die Mutmacher-Löwen freuen sich Matthias Hirsekorn, Geschäftsführer des Herzzentrums, Professor Gerhard Hindricks, Sylvia Paul von der Stiftung Kinderherz, Vater Andreas Fröhlich mit seiner Tochter Valentina und Professor Ingo Dähnert (von links). Quelle: André Kempner

Anlaufpunkt für ganz Mitteldeutschland

In Deutschland kommen jährlich rund 8700 Kinder mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt. Das Herzzentrum Leipzig ist Anlaufpunkt für ganz Mitteldeutschland, 350 bis 400 Kinder werden in Probstheida jährlich am offenen Brustkorb operiert. Die nächsten Zentren befinden sich in Berlin und Erlangen. „Zu DDR-Zeiten überlebten nur rund 20 Prozent der Kinder, heute mehr als 90 Prozent“, sagt Professor Ingo Dähnert, der Direktor der Uniklinik für Kinderkardiologie. „Lio“ soll auch dabei helfen, die Situation der Herzkinder und die Kinderherz-Medizin in der Öffentlichkeit bekannter zu machen.

Von Kerstin Decker