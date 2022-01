Mutter beleidigt: Brüder wegen blutiger Rache in Leipzig vor Gericht

Leipzig

Wenn es um die Ehre der Familie geht, kann schon mal Blut fließen: Zwei Brüder aus Tunesien sollen laut Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft in der Leipziger Eisenbahnstraße beinahe einen Mord begangen haben, um Rache an jenem Mann zu üben, der angeblich ihre Mutter beleidigt hat. Am Dienstag begann am Landgericht der Prozess gegen die beiden Tunesier. Beide schwiegen zum Auftakt der Hauptverhandlung zu den schweren Tatvorwürfen.

Es war der Anklage zufolge am 22. Mai 2021 kurz nach 19 Uhr, als Fahmi K. (19) und Mohamed C. (28) mit einem VW Touran durch die Eisenbahnstraße im Leipziger Osten fuhren. Im Bereich zwischen Schützenhaus- und Bautzmannstraße seien sie dann auf den Libyer Khaled A. (25) und Paulina W. (18) aus Polen gestoßen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es die Brüder darauf angelegt hatten, Khaled A. schwere Verletzungen zuzufügen, weil der Nordafrikaner gegenüber ihrer Mutter Beleidigungen geäußert haben soll.

Attacke mit Messer und Pfefferspray

Die Tunesier sollen ihr Auto daher gestoppt haben und ausgestiegen sein. Laut Anklageschrift sei Fahmi K. mit einem Messer – Klingenlänge: zehn Zentimeter – auf den Widersacher losgegangen, während sein großer Bruder die junge Frau zu Boden geworfen, auf sie eingetreten und mit Pfefferspray attackiert habe.

Khaled A. konnte sich gegen den Messerstecher zunächst wehren, in dem er seinen Rucksack als Schutz nutzte. Doch schließlich erlitt er doch Stiche in den Oberbauch. Trotz der erheblichen Verletzungen konnte er vom Tatort fliehen. Fahmi K. habe ihn verfolgt, so die Staatsanwaltschaft, jedoch von ihm abgelassen, als Zeugen riefen, dass gleich die Polizei käme.

Verletzungen potenziell lebensbedrohlich

Während die junge Polin mit brennenden Schmerzen im Gesicht davonkam, waren die Stichverletzungen bei dem Libyer nach Angaben der Anklagebehörde „potenziell lebensbedrohlich“. Er wurde im Leipziger Universitätsklinikum operiert. Ohne diese sofortige medizinische Versorgung wäre aus Sicht der Staatsanwaltschaft ein lebensgefährdender Blutverlust nicht auszuschließen gewesen. Daher lautete die Anklage auch auf versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung.

Rita Belter, die Verteidigerin von Mohamed C., übte daran massive Kritik. Mit ihrer Anklage schieße die Staatsanwaltschaft „weit übers Ziel hinaus“, sagte die Anwältin. Die Stichverletzung sei nicht lebensbedrohlich gewesen. Es erschließe sich deshalb nicht, wieso die Tat überhaupt als Mordversuch gewertet werde. Sie attestierte der Staatsanwaltschaft einen „überzogenen Verurteilungseifer“. Zudem habe es Defizite bei der Spurensicherung am Tatort gegeben. Es stelle sich die Frage, ob ihr Mandant an dem fraglichen Abend überhaupt beteiligt war.

Überraschung am ersten Verhandlungstag

Dann kam auch noch heraus, dass sich Opfer und Täter offenbar kennen – und zwar besser, als bisher bekannt war. Wie die Staatsanwaltschaft zum Prozessauftakt mitteilte, sei noch ein weiteres Verfahren wegen Einbrüchen in Gartenlauben anhängig. Dieses sei zwar inzwischen eingestellt, aber der Blick auf die Tatverdächtigen ist allemal interessant: Neben Paulina W. und Khaled A. war nach Informationen der Behörde auch ihr vermeintlicher Widersacher Mohamed C. aufgeführt.

Die Tat, um die es ging, ereignete sich am 25. Juni 2021, also ein paar Wochen nach der Bluttat auf der Eisenbahnstraße. Für die 3. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Bernd Gicklhorn war das eine völlig neue Erkenntnis. Und auch auf der Anklagebank wirkte man verblüfft: „Mein Mandant weiß nichts davon“, so Anwältin Belter.

Das Gericht hat für den Prozess noch sieben Prozesstage bis Ende März geplant.

Von Frank Döring