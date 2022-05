Leipzig

Blumen? Pralinen? Etwas basteln? Egal, wie alt Töchter und Söhne sind, einmal im Jahr ist Muttertag. Und auch wenn heutzutage die allermeisten Mütter bestreiten würden, dass sie auf ein Geschenk bestehen: Bekommen sie nichts, sind sie dann doch enttäuscht.

Willem Detert (32).

Willem Detert ist zwar schon 32 Jahre alt. Doch er sieht nicht ein, warum er seiner Mama kein Bild mehr malen soll, wie er es als Kind getan hat. „Ich bin kein Profi, aber zeichnen macht mir Spaß“, erklärt er. Vor allem möchte er etwas Persönliches geben. „Meine Mutter soll sehen, dass ich mir Gedanken mache und Zeit aufwende.“ Er ist allerdings spät dran, er hat mit dem Bild noch nicht angefangen und wird es ihr nachträglich schenken. „Wenn das Papier vor mir liegt, kommt bestimmt auch eine Idee“, kündigt er an. Für seine Frau – die Mutter seiner Kinder – hat er dagegen bereits zum Stift gegriffen und eine Blume gemalt. Sie hat sich sehr darüber gefreut. Sie bestätigt das.

Katrin Meinhardt (38).

Katrin Meinhardt ist sowohl Tochter als auch Mutter – und hat selbst zum Muttertag Schokolade gekriegt. Die eigene Mama erhielt dagegen deftigere Kost: als Überraschung eine Einladung in ein griechisches Restaurant am Abend. Davor war sie bereits zu Kaffee und Kuchen da und erfuhr, dass der gemeinsame Tag noch etwas länger dauert und ein paar weitere Kalorien im Schlepptau hat. „Es kommt mir vor allem darauf an, dass wir Zeit miteinander verbringen“, sagt die 38-Jährige.

Ulrike Witt (54).

So sieht das auch Ulrike Witt: Sie lädt ihre Mutter in eine italienische Gaststätte am Cospudener See ein, allerdings erst am Tag nach dem Muttertag. Die 54-Jährige musste am Wochenende durchweg arbeiten. „Aber am Montag habe ich frei und kann mir ganz viel Zeit nehmen.“ Als sie es ihrer Mutter vorschlug, war die Vorfreude groß.

Jürgen Wiesner (55)

Das Geschenk, das Jürgen Wiesner für seine Mutter ausgesucht hat, wirkt fast etwas opulent für den Anlass: eine neue Uhr. Das liegt aber daran, dass es sich um ein Kombi-Präsent handelt: Seine Mama hatte am Muttertag dieses Jahr zugleich Geburtstag. 84 Jahre ist Inge Wiesner jetzt alt geworden. Ihre bisherige Armbanduhr ist kaputt, sie stammte noch aus DDR-Zeiten. Beim Blick aufs Handgelenk künftig immer auch an den Sohn zu denken, dürfte eine schöne Aussicht sein. Jedenfalls kein Grund für Enttäuschung am Muttertag.

Von mwö