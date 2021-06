Leipzig

Die Löffelfamilie am Feinkost-Gelände, die Pinguine an der Milchbar im Zentrum, das Buchmännchen in der Prager Straße, die Isolator-Zündkerze im Museum der Bildenden Künste, der Schriftzug an der Hauptpost: Die Stadt ist voll von Leuchtreklamen der heutigen Neontechnik Elektroanlagen Leipzig GmbH (NEL) in Heiterblick. Klassische Neon- und moderne LED-Installationen sind immer noch ihr buntestes und auffälligstes Aushängeschild – auch wenn das Unternehmen inzwischen ganz andere Märkte aufrollt und sogar Babybetten herstellt. Am 1. Juli 1961 begann die Erfolgsgeschichte als Produktionsgenossenschaft des Handwerks (PGH). Jetzt wird 60. Geburtstag gefeiert.

„Wir waren mal ein Hüttenkombinat“, feixt Geschäftsführer Uwe Teichert, „hier eine Hütte, da eine Hütte.“ Es gab Standorte in der Karl-Liebknecht- und der Kurt-Eisner- Straße sowie auf dem Agra-Gelände, erst 2001 entstand der Sitz in der Deybestraße in Heiterblick. Die Gründungsjahre fallen in die große Zeit der Leuchtreklame. Vor der zweiten Verstaatlichungswelle blieb das Unternehmen dank eines hohen Dienstleistungsanteils verschont. So wurden von Leipzig aus die Zentrum-Warenhäuser in der ganzen DDR betreut. Es entstanden aber auch etliche der noch heute bekannten Installationen; viele sind jedoch leider verschwunden.

Im wahrsten Sinne ein Highlight aus dem Hause NEL: die Löffelfamilie auf dem Feinkost-Gelände an der Karl-Liebknecht-Straße. Quelle: Volkmar Heinz

Gestaltung für Hamburger Elbphilharmonie übernommen

Uwe Teichert (59), Elektriker und promovierter Ökonom, ist keiner, der voller Sehnsucht von früher spricht. „Zu DDR-Zeiten hat man sich zwar mehr Gedanken gemacht um die künstlerische Gestaltung der Werbung“, sagt der Geschäftsführer. Aber immer noch geht es um das Licht und seine Möglichkeiten. Im Hauptbahnhof hat NEL unter anderem die Deckenbeleuchtung kreiert. Sie taucht den Himmel über den Promenaden in erfrischendes Blau oder wärmendes Rot – je nach Jahreszeit. In der besseren Eventgastronomie oder im Einzelhandel schafft das Unternehmen Wohlfühlatmosphäre. Und die Kunden wollen nichts von der Stange. „Es gibt einen Trend zu individuellen Lösungen“, sagt Teichert, „das hat die letzten fünf Jahre zugenommen.“ Nicht ohne Grund gehören zwei Lichtplaner zum 60-köpfigen Team, die sich um nichts anderes kümmern. So kommt NEL dann auch an Aufträge wie den der Elbphilharmonie in Hamburg: Außenwerbung, Wegeleitsysteme und LED-Anzeigen in den Eingangsbereichen sind made in Heiterblick.

Für die Elbphilharmonie Hamburg hat NEL Außenwerbung, Wegeleitsysteme und LED-Anzeigen in den Eingangsbereichen Quelle: Imago

Für die Elbphilharmonie Hamburg hat NEL Außenwerbung, Wegeleitsysteme und LED-Anzeigen Quelle: NEL

Für die Elbphilharmonie Hamburg hat NEL Außenwerbung, Wegeleitsysteme und LED-Anzeigen Quelle: NEL

Einziger Hersteller von Baby-Zwillingsbetten für Kliniken

Von großen und anspruchsvollen Schriftzügen bis hin zu komplizierten Dachbeleuchtungen: „Die Kunden holen uns immer dann, wenn die anderen nicht mehr können“, sagt Uwe Teichert. Weihnachtsbeleuchtungen in Innenstädten sowie digitale Besucherinformationen und Anzeigesysteme bilden einen weiteren Schwerpunkt. Gerade wurde das Content-Management-System des Gewandhauses neu programmiert. Bildschirmsysteme werden auch an große Unternehmen geliefert – und finden sich in manchen Hausfluren. 850 davon hängen zum Beispiel in Gebäuden der Lipsia. Wenn es der Markt verlangt und der Zufall so will, dann steigt NEL auch in ganz neue Märkte ein. Eine Tochterfirma produziert jedes Jahr 200 bis 300 Babybetten für Krankenhäuser – zurzeit ist vor allem die Nachfrage aus Spanien extrem hoch. Für Klinik-Zwillingsbetten ist das Unternehmen weltweit der einzige Hersteller.

Mit einer eigenen Tochterfirma stellt NEL auch Babybetten für Krankenhäuser her. Quelle: André Kempner

Corona zerstört Lieferketten

Harry König führte das Unternehmen 26 Jahre lang, bugsierte es durch die Wende-Wirren. Teichert, seit 23 Jahren am Steuer, hat mit der Pandemie zu tun. Dass seine Buchhalterinnen spontan begonnen haben, Masken für eine Baustelle in Jena zu nähen – eine schöne Episode aus dem vergangenen Jahr. Aber es gibt viele Herausforderungen für die Lichtmacher aus Heiterblick. Corona bringt die Lieferketten durcheinander. Just-In-Time-Produktion funktioniert nicht mehr, wenn man nicht weiß, ob in zehn Tagen die Kabel pünktlich auf der Baustelle sind. „Es ist ein bisschen wie zu DDR-Zeiten, als man auf eine Liste gesetzt wurde“, sagt Teichert. „Da macht sich bezahlt, bei den Lieferanten breiter aufgestellt zu sein.“

Uwe Teichert Quelle: Sylvio Hoffmann

7500 Allianz-Vertretungen werden betreut

Alles lässt sich nicht auffangen. Der Umsatz liegt zwar immer noch bei acht Millionen Euro – das sind aber 23 Prozent weniger als vorher. Vor allem Aufträge für Weihnachtsbeleuchtungen und von Werbegemeinschaften sind weggebrochen. Zugleich haben sich die Kosten in manchen Bereichen deutlich erhöht, Hotelkosten für Monteure sogar verdoppelt, weil die jetzt in Einzelzimmern unterkommen müssen. Von den groß angekündigten Staatshilfen sind bei NEL gerade mal 2000 Euro angekommen. Finanziellen Spielraum hat das Unternehmen nur durch solides Wirtschaften in den Vorjahren sowie Rücklagen und dank einiger Großkunden. So werden zum Beispiel 7500 Vertretungen der Allianz betreut.

Leider Geschichte: Der Neon-Schriftzug am Hotel Astoria. Quelle: Archiv NEL Leipzig

Im Museum der bildenden Künste hängt heute das leuchtende Logo der Isolator Zündkerzenfabrik. Quelle: Volkmar Heinz

Der Schriftzug an der Baumwollspinnerei Quelle: Roland Rossner

Eigene Glasbläserin kümmert sich um moderne Neonkunst

Uwe Teichert ist um die Zukunft nicht bange. Vielleicht liegt das daran, dass gar nicht schwarz sehen kann, wer überall für gutes Licht sorgen will. Viele Städte wollen jetzt etwas tun für das Antlitz ihrer brach liegenden Zentren. Es gibt Stellen für Citymanager, Geld für Beleuchtungen. „Und manche Unternehmen suchen sogar wieder den Weg zurück zur klassischen Leuchtreklame“, erzählt Teichert und grinst, „sogar Internetfirmen.“ Große Buchstaben in kräftigen Farben auf einem Hausdach oder an einer Fassade – das wirkt halt. Um moderne Neonkunst kümmert sich bei NEL eine Glasbläserin. So oder so: In Heiterblick leuchtet das Licht nach 60 Jahren vielleicht etwas anders. Dunkler geworden ist es nicht.

Von Björn Meine