Leipzig

Der Marienkäfer steht besonders im Fokus. Gibt es mehr Siebenpunktmarienkäfer? Oder ist der Asiatische Marienkäfer, den Menschen erst vor wenigen Jahren von Reisen mitbrachten, in der Region Leipzig und Mitteldeutschland bereits häufiger zu finden? Das ist eine Entdecker-Frage, die der Naturschutzbund ( Nabu) mit seinem Insektensommer beantworten will. Bis zum 9. August sind interessierte Menschen aufgerufen, im Garten, auf dem Balkon, in den Wiesen, im Wald oder auf Feldern in einem begrenzten Bereich Insekten zu zählen. Hintergrund: Es gibt in Deutschland etwa 33 000 heimische Insektenarten. Doch Studien zeigen, dass ihre Anzahl deutlich zurückgeht. Das ist beispielsweise auf Monokulturen und den Einsatz von Pestiziden zurückzuführen.

Daniela Franzisi zählt Insekten mit der Becherlupe. Quelle: André Kempner

Daten dienen zum Erfassen von Trends

Um das Insektensterben im Detail zu verstehen, gibt es zwar wissenschaftliche Untersuchungen von Forschern, die beispielsweise mit Fangfallen arbeiten. Was jedoch können die Naturfreunde beisteuern? „Wir haben nicht den Anspruch, dass jeder ein Entomologe ist. Dennoch wäre es schön, wenn möglichst viele mitmachen. Je mehr Daten wir sammeln können, desto mehr hilft es uns, Trends feststellen, kleine statistische Fehler auszumerzen und Datenlücken schließen zu können“, betont Laura Breitkreuz, Insektenexpertin des Nabu, die die Aktion am Freitag im Panometer Leipzig vorstellte. Dort kreucht und fleucht es ebenfalls, da Yadegar Asisi dort gerade das 360°-Panorama „Carolas Garten – Eine Rückkehr ins Paradies“ präsentiert. „Wer sich nicht sicher ist, was es für eine Schwebfliege ist, schreibt einfach unbestimmte Schwebfliege auf“, nennt Laura Breitkreuz ein Beispiel. Es helfe bereits, wenn das jeweilige Insekt aufgespürt und gemeldet wird.

Die Natur in Familie erkunden

Gerade die Ferien bieten sich an, in Familie die Wunder der Natur zu erkunden. „Das Beobachtungsgebiet sollte nicht größer sein als etwa zehn Meter in jede Richtung vom eigenen Standort aus. Gezählt wird bis zu einer Stunde lang“, erklärt Daniela Franzisi von der Nabu-Bundesgeschäftsstelle in Berlin. „So eine Datenlage wird man nie erheben können, wenn man das rein wissenschaftlich macht“, sagt sie. So konnte beispielsweise nachgewiesen werden, dass die Blaue Holzbiene, zunächst nur im Südwesten Deutschlands zu Hause, sich bis in den Norden ausgebreitet hat. Oder dass der stark gefährdete Trauer-Rosenkäfer auch in Leipziger Gefilden gefunden wurde – und damit offenbar zu den Gewinnern des Klimawandels gehört.

Unter der Lupe: eine Wanze Quelle: André Kempner

Hilfe durch den Nabu-Insektentrainer

Auf einige Arten wollen die Naturschützer neben dem Marienkäfer besonders achten: Das sind Ackerhummel, Blaue Holzbiene, Blaugrüne Mosaikjungfer, Grünes Heupferd, Kleiner Fuchs, Schwalbenschwanz und Streifenwanze. Wer sie nicht kennt, kann viele praktische Hilfen wie eine Zählhilfe mit den häufigsten Arten finden, die online heruntergeladen und ausgedruckt werden kann. Sogar einen NABU-Insektentrainer sowie eine kostenlosen App „Insektenwelt“ gibt es. Dabei solle die Bevölkerung lernen, wo sich die Insekten aufhalten, welche Rolle sie für das Ökosystem spielen. Kooperationssommer ist dabei der Mitteldeutsche Rundfunk, der die nächste Woche viele Specials rund um Insekten sendet.

Mehr Infos: www.insektensommer.NABU-Sachsen.de

www.insektentrainer.de

Von Mathias Orbeck