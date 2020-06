Tierschützer fordern Corona-Tests im Leipziger Zoo und stellen Strafanzeige

Leipzig

Nach dem Tod von Orang-Utan-Baby Rima fordert die Tierschutzorganisation Peta, alle Mitarbeiter des Leipziger Zoos auf Sars-Cov-2 zu testen. Auch infizierte Menschen, die keine Symptome zeigen, könnten das Virus auf Tiere übertragen, hieß es. So habe im New Yorker Bronx Zoo ein symptomfreier Zoowärter das Coronavirus vermutlich an mehrere Großkatzen weitergegeben.

Orang-Jungtier Rima im Arm seiner Mutter. Quelle: Zoo Leipzig

Peta: „Große Zweifel an Beteuerungen des Zoos“

Nach Ansicht von Peta seien die Umstände des Todes des Affenbabys ungeklärt. „Die Intransparenz, mit der hier vorgegangen wurde – den Tod von Rima der Öffentlichkeit zu verschweigen und dann auch noch eine Untersuchung der Todesursache zu unterlassen – lässt große Zweifel an den Beteuerungen des Leipziger Zoos aufkommen“, so die Peta-Biologin Dr. Yvonne Würz.

Rima war am 2. August 2019 geboren worden und Anfang April gestorben. Der Zoo hatte den Tod Mitte Mai bekannt gegeben. Würz: „Wir hoffen, dass das Leipziger Gesundheitsamt nun einschreitet, um den berechtigten Verdacht einer Covid-19-Infektion im Leipziger Zoo auszuräumen – und damit auch Zoomitarbeiter, Besucher und Tiere vor einer möglichen Übertragung zu schützen.“

Der Zoo widersprach dem Verdacht, Rima könne sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Allerdings sei das Tier auch nicht darauf getestet, der Kadaver nicht obduziert und inzwischen verbrannt worden. Der Zoo sprach von einer Krankheit, an der Rima litt und dass sie „von einem auf den anderen Tag für immer eingeschlafen“ sei.

Great Ape Projekt stellt Strafanzeige

Die Initiative Great Ape Project, die sich für Grundrechte auch für Menschenaffen ausspricht, gab am Dienstag bekannt, dass sie vor diesem Hintergrund gegen den Zoo und dessen Direktor Jörg Junhold Anzeige wegen des Verdachtes auf Verstoß gegen Tierschutz- und Infektionsschutzgesetz gestellt hat.

Von K. S.