Nach Anschlägen in Leipzig: CG-Gruppe engagiert Sicherheitsdienst für Mitarbeiter

Leipzig

Als Konsequenz aus den jüngsten Anschlägen auf Bauprojektentwickler in Leipzig geht die CG-Gruppe jetzt einen ungewöhnlichen Schritt. Ab sofort können alle Mitarbeiter des Unternehmens einen speziellen Notruf nutzen, teilte Vorstandschef Christoph Gröner mit. „In kürzester Zeit eilt ihnen dann ein privater Sicherheitsdienst zu Hilfe. Rund um die Uhr kann der Sicherheitsdienst binnen weniger Minuten an der Stelle eintreffen, wo der Alarm ausgelöst wurde.“

Schritt soll vor Überfällen schützen

Er habe sich zu diesem Schritt entschieden, um die gesundheitliche Unversehrtheit der Beschäftigten bestmöglich zu garantieren, betonte Gröner. Dies sei nach dem Überfall auf die Prokuristin einer anderen Leipziger Immobilienfirma aus seiner Sicht geboten. Wie berichtet, war die Frau am Sonntagabend in ihrer eigenen Wohnung von zwei vermummten Tätern überfallen und geschlagen worden. Kurz darauf tauchte ein Bekennerschreiben im Internet auf. Falls das Schreiben echt ist, waren die Täter Linksextremisten. Mit der Gewalttat wollten sie gegen ein Wohnungsbauprojekt im alternativen Stadtteil Connewitz protestieren.

Christoph Gröner, Vorstandsvorsitzender der CG-Gruppe, bei einer Pressekonferenz nach dem Brandanschlag am 3. Oktober auf eine Baustelle seines Unternehmens in Leipzig. Quelle: Christian Modla

Bekennerschreiben aufgetaucht

Auf eine Baustelle der CG-Gruppe an der Prager Straße war in der Nacht zum 3. Oktober ein Anschlag verübt worden. Dabei gingen drei riesige Baukräne und ein Bagger in Flammen auf. Mehrere Gasflaschen, die dort für Schweißarbeiten lagerten, explodierten in größerem Zeitabstand. Polizei und Feuerwehr holten vorsichtshalber rund 40 Bewohner aus einem Nachbarhaus in der Platostraße und wiesen sie an, sich Richtung Zentrum in Sicherheit zu bringen. Auch mehrere Kleingärten wurden evakuiert. Auf der Baustelle sollen aus einem alten Bürohaus 296 kleinere Mietwohnungen entstehen. Es entstand ein Schaden von über zehn Millionen Euro. In dieser Woche tauchte auch zu diesem Anschlag ein Bekennerschreiben auf, das auf linksextreme Täter schließen lässt.

Viele Mitarbeiter hätten Angst

Gröner versicherte, er habe keine Angst um seine eigene Person. „Ich mache Kampfsport und weiß mich zu verteidigen.“ Doch für das Wohlergehen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trage er als Unternehmer auch Verantwortung. „Viele haben nach den jüngsten Anschlägen Angst. Und nicht das Vertrauen, dass sie durch die Stadt oder durch die Polizei ausreichend geschützt werden“, erläuterte er.

Von Jens Rometsch