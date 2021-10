Leipzig

Mehrere Hundert Leipzigerinnen und Leipziger haben sich am Dienstagabend vor dem Hotel Westin mit Menschen jüdischen Glaubens solidarisiert. Dem spontanen Protest waren Antisemitismus-Vorwürfe des Sängers Gil Ofarim vorausgegangen. Laut eines Instagram-Videos des 39-Jährigen wurde er am Montag im Leipziger Hotel beim Check-in nicht bedient, weil er einen Davidstern sichtbar als Kettenanhänger trug. Die Vorwürfe hatten sich schnell in den sozialen Netzwerken verbreitet und eine Reihe an Reaktionen hervorgerufen.

Demonstration gegen Antisemitismus vor dem Hotel Westin. Quelle: Dirk Knofe

Irena Rudolph-Kokot von „Leipzig nimmt Platz“ sagte in ihrem Redebeitrag: „Wir solidarisieren uns mit allen Jüdinnen und Juden, denen das in Deutschland immer noch viel zu häufig passiert.“ Einer der Redner fragte zudem mit Blick auf die Beschuldigten im von Ofarim beschriebenen Fall: „Wie sicher muss sich ein Mensch fühlen, dass er sowas in Ausübung seines Berufes, in der Öffentlichkeit macht?“

Anwalt Jürgen Kasek erinnerte derweil an weitere antisemitische Vorfälle der jüngsten Vergangenheit in Leipzig. Er verwies unter anderem auf einen Mobilfunkladen auf der Eisenbahnstraße, der mit einem Davidstern beschmiert worden war, nachdem der Eigentümer in seinem Geschäft auf die Durchsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen bestanden hatte. Der Grünen-Stadtrat forderte deshalb alle Anwesenden auf, Tag für Tag gegen Antisemitismus einzustehen und nicht nur im Rahmen einer Demo.

Neben den Hunderten Teilnehmenden aus der Zivilgesellschaft hielten auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor dem Hotel ein Banner hoch. Darauf waren neben der Flagge Israels auch der Halbmond mit Stern sowie der Hotelname zu sehen.

Mitarbeiter des Westin-Hotels hielten am Rande der Demonstration eine Fahne. Quelle: Dirk Knofe

Die Hotelleitung verzichtete auf ein Statement vor den Demonstrierenden. Nach etwa einer Stunde wurde der friedliche Protest beendet. Laut Organisatorinnen und Organisatoren hatten sich in der Spitze etwa 600 Menschen beteiligt.

Von Anton Zirk