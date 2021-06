Nach Attacke auf Rettungswagen: Polizei und Stadt verstärken Kontrollen im Zetkin-Park

Leipzig

Polizei und Stadtordnungsdienst haben am Dienstag Morgen einen gemeinsamen Streifendienst im Clara-Zetkin-Park installiert. Das teilte die Polizeidirektion Leipzig auf Anfrage mit. Aufgrund der Ereignisse vom Wochenende, als Feiernde auf der Sachsenbrücke einen Rettungswagen im Einsatz attackiert hatten und Unmengen Müll hinterließen, würden die Fußstreifen in den kommenden Tagen verstärkt, teilte die Polizei mit.

Polizei und Stadtordnungsdienst haben ihre Streifen im Clara-Zetkin-Park verstärkt. Quelle: Dirk Knofe

Pellmann: Prinzip der Solidarität nicht verstanden

Indes haben auch die Linken im Stadtrat auf den Vorfall vom frühen Samstag Morgen reagiert. „Wer Einsatzkräfte angreift, hat das Prinzip der Solidarität nicht verstanden“, sagt Fraktionschef Sören Pellmann. Einen Rettungsdienst zu attackieren, der verletzte Personen aus einer Gefahrenzone bringen will, sei gefährlich und zeuge von fehlendem Respekt. „Ebenso wie der sich immer häufiger auftürmende Müll, der nach derartigen Szenen auf den Wegen und Wiesen zu finden ist. Unsere Fraktion lehnt dieses Verhalten entschieden ab.“

Kumbernuß: Party-Flächen fehlten schon vor der Pandemie

Dennoch bleibe festzuhalten, dass es in der Stadt an Freiflächen mangele, „auf denen nichtkommerzielle Kultur- und Partyveranstaltungen unter Berücksichtigung von Natur- und Lärmschutz legal stattfinden können“. Die Linken hätten sich bislang erfolglos dafür eingesetzt, Areale für solche Zwecke festzulegen. „Dass es keine Orte gibt, an denen die Leipzigerinnen und Leipziger legal im Freien feiern können, ist nicht erst seit der Pandemie ein Problem“, ergänzt Stadtrat Thomas Kumbernuß. „In einer dynamischen Stadt wie Leipzig sollte es doch möglich sein, spontan und legal zu feiern.“

Von Björn Meine