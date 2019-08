Markkleeberg

Markkleeberg wirbt mit dem Slogan „SEENsationell in Sachsen“. Und der Tourismus boomt, am Markkleeberger und am Cospudener See tummeln sich an heißen Tagen Tausende an den Badestränden. Doch die sind allesamt unbewacht. Die Kehrseite der Medaille: Badeunfälle mit Todesfolge (die LVZ berichtete). Jetzt erarbeitet die Stadt ein Sicherheits- und Rettungskonzept.

OBM Schütze will Verantwortung wahrnehmen

Keine Privatstrände und keine Eintrittsgelder für das Badevergnügen heißt auch: keine Bademeister. Alle Badestellen zu bewachen, die rund um die beiden Seen genutzt werden, von manchen Partygängern gerne auch nachts, ist ohnehin unmöglich. „Wir haben als Stadt eine große Verantwortung, das kann man nicht wegschieben“, weiß Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). „Wir können auch nicht nur einen Strand bewachen, um unser Gewissen zu beruhigen.“

Konzept soll nächstes Frühjahr fertig sein

Deshalb entwickelt Markkleeberg derzeit mit externen Beratern ein Sicherheits- und Rettungskonzept, das als Modell von anderen Städten und Gemeinden genutzt werden kann. Es soll auf alle in der Bergbaufolgelandschaft entstandenen Seen übertragbar sein und nicht nur für einen Strandabschnitt, sondern für den ganzen See gelten. „Wir sind aktuell dabei, Fördermittelquellen zu erschließen“, erzählt der OBM. „Dann starten wir zeitnah mit der Erarbeitung des Konzeptes und legen es den Stadträten vor.“ Die Fertigstellung sei für das nächste Frühjahr geplant. „Dann stellen wir unser Wissen gerne anderen zur Verfügung“, sagt Schütze.

Keine Chance für Bojen und Sicherheitsleinen

Der Stadtrat beschäftigt sich seit Jahren immer wieder mit dem Thema. Forderungen der Bürger nach Bojen oder Sicherheitsleinen, die ja nicht teuer sind, müsse man eine Absage erteilen, erklärt Schütze. Ein Blick nach Bayern verdeutlicht den Grund. Dort werden zahlreiche Anlagen zurückgebaut, denn nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs können Gemeinden, die bädertypische Einrichtungen anbringen, bei Unfällen auch in die kommunale Haftung genommen werden.

Rettungsschwimmer brauchen Infrastruktur

Auch der mehrfach öffentlich vorgetragene Wunsch nach Rettungsschwimmern ist nicht so einfach umzusetzen. An den Finanzen scheitere das nicht, so Schütze. „Wir können aber nicht einfach jemanden auf einem Handtuch an den Strand setzen, wir brauchen Umkleidemöglichkeiten und Lagerflächen“, so Schütze. Marcel Knabe von der DRK-Wasserwacht bestätigt das. „Das Einsatzpersonal besteht immer aus zwei Rettungsschwimmern. Die brauchen zusätzlich zu sanitären Anlagen und Umkleiden für den Ernstfall einen Behandlungs- und Erste-Hilfe-Raum mit Schränken für Material und Liegen, auch um Badegäste bei Bedarf aus der Sonne zu nehmen.“ So einfach ließe sich die benötigte Infrastruktur nicht aus dem Boden stampfen. Besorgte Anwohner haben einen zusätzlichen Container für den Strand in Markkleeberg-Ost gefordert. Das könne doch nicht so schwer sein, schließlich gebe es schon einen mit Imbiss und Toiletten. Doch der wurde 2006 aufgestellt. „Heutzutage ist ein weiterer Container nicht mehr genehmigungsfähig“, betont Schütze.

Baurechtliche Hürden

Baurecht liegt lediglich für die Auenhainer Bucht des Markkleeberger Sees vor. So hat der Stadtrat bereits im Mai 2018 die Verwaltung beauftragt, im Bereich des Segelstützpunktes Auenhainer Bucht ein Servicegebäude für eine Erste-Hilfe und Wasserrettung zu errichten. An den anderen Stränden könnten Notrufsäulen oder Hinweistafeln mit Notrufnummern für schnelle Hilfe sorgen. Die Entscheidung über den im September 2018 eingereichten Fördermittelantrag steht noch aus.

Von Gislinde Redepenning