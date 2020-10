Nach Bagger-Anschlag in Leipzig: Belegschaft von Baufirma „bestürzt und fassungslos“

Leipzig

„Wir betrachten diesen feigen Akt der Gewalt auch und vor allem als Angriff auf uns alle, auf die Kolleginnen und Kollegen, die täglich ihr Bestes geben und einen guten Job machen.“ Mit diesen Worten reagiert der Betriebsrat der auch in Leipzig tätigen Hentschke Bau GmbH auf einen mutmaßlich linksextremistischen Anschlag im vorigen Monat im Leipziger Stadtteil Anger-Crottendorf. Damals hatten Unbekannte auf einer Baustelle im Bereich Zweinaundorfer Straße/Am Güterring einen Bagger der Firma angezündet und komplett zerstört.

Bekennerschreiben von Autonomen

Unter dem Synonym „Einige Autonome“ war später auf dem linken Szeneportal Indymedia ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Der Bagger sei abgefackelt worden, so die Unbekannten, weil die betroffene Baufirma am Bau der Justizvollzugsanstalt Zwickau beteiligt gewesen und damit nach Logik der Täter „Profiteur vom Knastsystem“ sei. „Knäste sollen Menschen gefügig machen, die gesellschaftliche Ordnung aufrecht erhalten und widerständige Momente unterdrücken“, hieß es in dem Indymedia-Text. „All dies widerspricht den Ideen herrschaftsfreier Gesellschaften die sich gegen Staat, Kapitalismus und Patriarchat stellen.“ Zudem sei der Firmenchef „durch eine Geldspende an die AfD negativ aufgefallen“.

„Attacke auf uns selbst“

Die Belegschaft der betroffenen Baufirma reagierte auf den Anschlag „mit Bestürzung und Fassungslosigkeit“, wie es in einem vor wenigen Tagen veröffentlichten Schreiben des Betriebsrates heißt. „Wir bauen Straßen, Brücken, Verwaltungs- und Sozialbauten. Wir bauen Zukunft und Infrastruktur für die Menschen. Wir bauen für unsere Familien und Freunde, für eine bessere, prosperierende und vielfältige Gesellschaft.“ Wer Bagger und Fahrzeuge mutwillig zerstöre, greife in die Arbeitsplätze und das Leben der Beschäftigten ein, die in den Baumaschinen auch persönliche Dinge aufbewahren würden. „Auch deswegen werten wir den Angriff als Attacke auf uns selbst“, so die Angestellten.

Zudem werde das soziale Engagement des Unternehmens, das Vereine und Verbände, Sport, Kinder und Jugend, Kultur und ehrenamtliche Initiativen unterstütze, durch Anschläge auf Baustellen in Frage gestellt. „Es werden Menschenleben gefährdet“, so die Arbeitnehmer. „Es besteht die Gefahr, dass Arbeitsplätze verloren gehen – bei uns und bei nachgelagerten Unternehmen.“ Geschaffen werde ein Klima der Angst. Insofern hoffen die Hentschke-Beschäftigten, „dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden“.

Betriebsratschef: Gewalt geht zu weit

Es habe schon in der Vergangenheit Anschläge auf Fahrzeuge der Firma gegeben, so Betriebsratschef Mirko Wappler (32) auf LVZ-Anfrage, aber es sei das erste Mal, dass die Belegschaft mit einem offenen Brief darauf reagiert. Der Arbeitnehmervertreter versucht sogar, die Motive der Täter nachzuvollziehen. Jeder könne seine Meinung haben und auch Kritik äußern, aber Gewalt gehe eindeutig zu weit, so Wappler. „Die Kollegen sagen, dass ihnen der offene Brief aus der Seele spricht.“

Die Ermittlungen zu diesem und einem weiteren Anschlag hat die auf Linksextremismus spezialisierte Soko LinX beim sächsischen Landeskriminalamt übernommen, da die Behörden von einem politischen Motiv ausgehen. In jener Nacht war auch der Transporter einer Immobilienfirma in Flammen aufgegangen, wozu es ebenfalls ein Bekennerschreiben gibt.

Von Frank Döring