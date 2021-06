Nach Bagger-Besetzung: Peta verleiht Urkunde an Connewitzer

Leipzig/Stuttgart

Die Tierrechtsorganisation Peta hat ihre „Helden für Tiere“-Urkunde an den 26-jährigen Leipziger Willi Richter verliehen. Der freiberufliche Tischler, der in Connewitz lebt, hatte Bauarbeiten auf einem benachbarten Grundstück verhindert. Dafür war er Anfang Mai an einem frühen Morgen auf einen Bagger geklettert und hatte diesen besetzt. Der Grund: Zauneidechsen brüteten auf dem Gelände.

„Solch Engagement beweist wirkliches Mitgefühl“

Richter hatte die Tiere, die unter Naturschutz stehen, zuvor beim Spazierengehen mit seinem Hund entdeckt. Daraufhin hatte er sich beim Bauordnungsamt der Stadt erkundigt und erfahren, dass tatsächlich keine Baugenehmigung für das Gelände vorliege – wegen der Zauneidechsen. Als kurz nach seiner Besetzung die Polizei eintraf, ließ diese die Bauarbeiten abbrechen. Der besetzte Bagger wurde am Nachmittag wieder abtransportiert.

„Solch Engagement beweist wirkliches Mitgefühl“, erklärte Nadja Michler, PETA-Fachreferentin für Wildtiere. „Der mutige junge Mann hat weder den Ärger des Bauherrn noch Schlafmangel und andere Mühen gescheut, um die Eidechsen zu beschützen. Er wusste, dass er das Gesetz auf seiner Seite hat.“

Bauarbeiten weiterhin unterbrochen

Eine Immobilienfirma aus Frankfurt am Main, wollte auf dem Grundstück an der Bornaischen Straße bis Ende 2022 luxuriöse Eigentumswohnungen errichten. Nun sind sie darauf angewiesen, dass die Stadt Leipzig ihnen eine neue Genehmigung erteilt. Dafür müssen neue Baupläne vorliegen, bei denen die Bäume und Sträucher erhalten bleiben, an denen die Eidechsen nisten.

Die „Helden für Tiere“-Urkunde war zuvor schon an Personen verliehen worden, die beispielsweise Hunde oder Katzen aus überhitzten Autos befreit hatten.

Von Josa Mania-Schlegel