Taucha

Das Ergebnis des Wesenstestes für den dritten Kangal aus Taucha-Dewitz liegt vor. Laut Gutachter ist der 15-monatige Rüde „nicht gefährlich“. Der Kangal, ein anatolischer Hütehund, war am 7. März mit zwei älteren Kangals aus bisher ungeklärter Ursache von einem Grundstück in Neubauerndorf Ost entwichen. Die drei großen, kräftigen Tiere hatten Spaziergänger mit ihren Hunden attackiert, regelrecht gejagt und teils schwer verletzt (die LVZ berichtete). Nach dem tragischen Zwischenfall, den ein junger Hund nicht überlebte, waren die drei Kangals von Jens Rühling, dem Tauchaer Fachbereichsleiter für Öffentliche Sicherheit und Soziales, ins Leipziger Tierheim Breitenfeld eingewiesen worden. Da dies nicht der erste Vorfall mit den Hunden war, hatte das Landratsamt (LRA) Nordsachsen die beiden älteren Herdenhunde als „gefährlich“ eingestuft und für den jüngsten einen Wesenstest veranlasst. Dieser wurde laut LRA von einem im Freistaat anerkannten Sachverständigen im Hundewesen durchgeführt.

Auf dieser Wiese bei Dewitz hatten sich dramatische Szenen mit den Hütehunden und ihren Opfern abgespielt. Quelle: Olaf Barth

Gesetz sieht Auflagen vor

Am Donnerstag teilte das LRA auf LVZ-Anfrage das oben erwähnte Ergebnis des Wesenstestes mit und beantwortete weitere Fragen zur Zukunft der Tiere. Demnach bleibe es abzuwarten, ob der bisherige Halter die Tiere wieder übernehmen möchte beziehungsweise wer sie übernehmen möchte. „Erst dann ist anhand der konkreten Einzelfallumstände eine Entscheidung zu etwaigen Auflagen zu treffen. Grundsätzlich müssen Halter die Mindestanforderungen des Gesetzes zum Schutze der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden erfüllen, dem GefHundG“, informiert Patricia Groth, Ordnungsamtsleiterin des Landkreises Nordsachsen. Dazu würden der Nachweis einer Haftpflichtversicherung, ein Sachkundenachweis, die Zuverlässigkeit sowie eine ausbruchssichere und verhaltensgerechte Unterbringung gehören. Entsprechende Anordnungen auf Grundlage dieses Gesetzes würden vom LRA erlassen. Weitere Auflagen zur Öffentlichen Sicherheit und Ordnung würden dann in den Händen der Tauchaer Ortspolizeibehörde liegen.

Holger Weichhan in Neubauerndorf Ost in Dewitz an der Haustür, durch die einer der Herdenschutzhunde entwich. Drei dieser großen Tiere machten dann die bei Spaziergängern und Hundehaltern beliebten Wiesen unsicher und attackierten. Quelle: Olaf Barth

Rückkehr der Hunde möglich

Dass neben dem als nicht gefährlich eingestuften Hund auch die nun offiziell gefährlichen Tiere auf das Grundstück in Neubauerndorf Ost zurückkehren dürfen, konnte Groth nicht ausschließen: „Soweit der Halter alle Erfordernisse des GefHundG erfüllen kann und das Grundstück für die Haltung dieser Tiere ausreichend gesichert ist, könnten die als gefährlich eingestuften Hunde gegebenenfalls auch zurück auf das Grundstück.“ Falls das ausgeschlossen ist, sei eine pauschale Antwort auf die Frage nach der Zukunft der Tiere nicht möglich. Groth: „Sofern der Halter die erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllen kann, muss er sich gegebenenfalls um eine anderweitige Unterbringung der Tiere kümmern oder diese gar in andere Halterhände geben.“

Holger Weichhan in Neubauerndorf Ost. Welche Pläne er mit den Hunden hat, sagt er wegen des laufenden Verfahrens nicht. Quelle: Olaf Barth

Halter äußert sich nicht

Der Halter der Tiere ist Holger Weichhan, da sie auf seinem Grundstück leben. Allerdings ist er nicht Besitzer der Hunde, wie er nach den Vorfällen auf Nachfrage mitgeteilt hatte. Seiner Lebensgefährtin, seinem Vater und einer Bekannten würde jeweils ein Tier gehören. Und wie sieht der 45-Jährige die Zukunft der Tiere? Will er sie auf das Grundstück zurückholen oder verzichtet er gar freiwillig künftig auf deren Haltung? Seine Antwort: „Ich bin bereits dabei, bestimmte Auflagen zu erfüllen. Doch da das alles ein laufendes juristisches Verfahren ist, werde ich mich gegenüber der Presse jetzt nicht weiter äußern.“

In Taucha hatten die Vorfälle bereits ein politisches Nachspiel. Sowohl in der öffentlichen März-Stadtratssitzung als auch in nicht-öffentlichen Sitzungen des Verwaltungsausschusses hatten sich Verwaltung und Abgeordnete intensiv mit dem Thema befasst. Nur knapp votierte eine Mehrheit gegen die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses. Dieser war von den Unabhängigen Wählern Taucha beantragt sowie in einer Petition von Betroffenen gefordert worden. Auf ihrer Homepage hatte die Stadtverwaltung bereits einen chronologischen Ablauf mit Vorfällen sowie eine Stellungnahme veröffentlicht. Weitere Informationen zu den Vorkommnissen sollen Mitte April veröffentlicht werden.

Von Olaf Barth