Nach Bombenfund: Notfallaufnahme des Uniklinikums springt für St. Georg ein

Leipzig

115 Patienten in vier Stunden: Die Notfallaufnahme des Universitätsklinikums Leipzig (UKL) hat am Dienstag das Personal kurzfristig um zwei Ärzte und zwei Pflegekräfte aufgestockt und damit auf die vorübergehende Schließung der St-Georg-Notaufnahme reagiert. Wegen eines Bombenfundesaus dem Zweiten Weltkrieg waren die Gebäude in einem Sperrkreis von 1000 Metern evakuiert worden. Darin lagen auch Teile des Eutritzscher Klinikgeländes.

Kurzfristige Personalaufstockung

Daraufhin handelte die UKL-Notfallaufnahme: „Es ist uns kurzfristig gelungen, mehr pflegerisches und ärztliches Personal zu organisieren und mehr Intensivkapazitäten zu schaffen“, sagt deren Ärztlicher Leiter André Gries. Normalerweise sind die Kapazitäten auf rund 100 Notaufnahme-Patienten ausgerichtet – allerdings im Laufe eines ganzen Tages und nicht wie am Dienstag vor allem zwischen 18 und 22 Uhr. „Alle beteiligten Bereiche und Abteilungen des UKL haben hervorragend kooperiert. So konnten wir die Patientenversorgung auf gewohnt hohem Niveau auch in dieser Situation sicherstellen.“

Vor drei Monaten war die UKL-Notfallaufnahme wegen einer vermeintlich unterbesetzten Frühschichtin die Kritik geraten. In einer internen Risikoanzeige hatte eine Pflegekraft Alarm geschlagen.

