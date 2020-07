Nach Brand auf Recyclinganlage: Polizei ermittelt nicht nach Ursache

Leipzig

Nach sechs Tagen Dauereinsatz sind die Löscharbeiten in der Recyclinganlage im Norden von Leipzig beendet. Es gebe keine Glutnester mehr und die Feuerwehr könne abziehen, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle Leipzig. „Alle Restlöscharbeiten sind beendet. Die Anlage soll um 19 Uhr zurück an den Betreiber übergeben werden“, so die Feuerwehr am Mittwochnachmittag.

Das Feuer war aus unbekannter Ursache am Freitagnachmittag ausgebrochen, laut Polizei in einer Lagerhalle mit Papierresten. Aufgrund des starken Windes dehnte sich der Brand auf eine zweite Halle aus, die genau wie die erste komplett in Flammen stand. Eine Brandursachenermittlung werde es nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig jedoch nicht geben, da kein Strafverdacht vorliegt.

Einige Brandherde für Einsatzkräfte nicht erreichbar

Mehr als 200 Einsatzkräfte und 60 Fahrzeuge waren allein am ersten Tag im Einsatz. Nach Angaben der Feuerwehr mussten die Kollegen zunächst gelagertes Material zerkleinern, um an alle Brandherde zu gelangen. Auch das Technische Hilfswerk war vor Ort und hatte unter anderem zwei Radlader gestellt.

