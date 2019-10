Nach Brandserie in Leipzig: Prozess beginnt am 28. Oktober

Zündler-Paar angeklagt - Nach Brandserie in Leipzig: Prozess beginnt am 28. Oktober Eine Brandserie in Häusern und Gebäuden sorgte im Februar und März dieses Jahres für Angst und Schrecken im Leipziger Osten. Gleich elf Autos gingen auf einmal in Flammen auf. Verantworten müssen sich ab 28. Oktober die 23 Jahre alte Tochter eines bekannten Strafverteidigers und deren Freund (32).

Nur noch Schrott: Bei einem Brandanschlag in der Theodor-Neubauer-Straße in Anger-Crottendorf gehen am 22. Februar elf Autos in Flammen auf. Quelle: André Kempner