Nach Buchmesse-Absage wegen Corona: Was ist mit Konzerten und RB Leipzig?

Erst die Leipziger Buchmesse und die Tattoo-Convention, dann die sächsischen Schwimmwettkämpfe: Die Infektionsgefahr durch das Corona-Virus hat schon jetzt auf Leipzigs Veranstaltungsbranche erhebliche Auswirkungen. Angesichts der erfolgten Absagen drängen sich Fragen auf: Was ist mit den großen Konzertbühnen in Leipzig? Wie ist die Lage in der Red Bull Arena, wo zum Teil Zehntausende Menschen zusammenkommen? Gilt auch hier bald die Losung: Gesundheit geht vor?

Ganz konkret kann das derzeit wohl niemand sagen. Denn im Gegensatz zu Frankreich, Italien oder Schweiz, wo Großevents von den Regierungen untersagt wurden, spricht der hiesige Ressortchef Jens Spahn ( CDU) von Einzelfallentscheidungen. Und diese sollten jeweils vor Ort getroffen werden. Unternehmen und lokale Gesundheitsämter müssten mit Blick auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) selbst abwägen, wie hoch die Gefahren sind, so der Bundesgesundheitsminister.

Veranstalter legen Infektionsschutzpläne vor

Das stellt die Behörden vor Ort vor enorme Herausforderungen. „Von allen Veranstaltern müssen Infektionsschutzpläne vorgelegt werden, die vom Gesundheitsamt mit Blick auf die RKI-Kriterien bewertet werden“, sagt Leipzigs Stadtsprecher Matthias Hasberg. Für jedes Event einzeln, jeden Tag aufs Neue. Der Buchmesse wurde dabei letztlich zum Verhängnis, dass mögliche Ansteckungsketten nachvollziehbar bleiben und alle Teilnehmer ihre Gesundheit belegen sollten. Angesichts von 250.000 Menschen auf der Literaturschau war das unmöglich.

Die für kommendes Wochenende geplanten Sachsen-Meisterschaften der Schwimmer ließen die Behörden dagegen gewähren – allerdings mit entscheidender Auflage: bitte nur ohne Publikum. Letztlich war das für den Sächsischen Schwimm-Verband aber keine Option. Er zog am Mittwoch die Reißleine, ließ alle Wettkämpfe platzen.

Deichkind spielen am Donnerstag in der Arena Leipzig. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Arena Leipzig : Konzerte und Sport finden statt

Weit mehr als die zum Schwimmevent erwarteten 1000 Zuschauer stehen regelmäßig in der Arena vor der Bühne. „Bei uns finden alle Veranstaltungen statt – heute Deichkind, morgen Kontra K., am Sonntag das Spiel des SC DHfK“, so Geschäftsführer Matthias Kölmel am Donnerstag. Klar sei aber auch: „Sollte es eine Anordnung geben, die Großveranstaltungen untersagt, dann gilt das auch für uns. Aber bis dahin bewerten wir jede Veranstaltung einzeln und versuchen das kulturelle Leben zu erhalten“, so Kölmel.

Mit Auflagen, wie sie zur Absage der Buchmesse führten, sei die Arena auch noch nicht konfrontiert worden. „Wir stehen täglich im Austausch mit den Behörden. Aber man muss auch sagen: Das Robert-Koch-Institut bewertet die Gesundheitsgefährdung bisher noch als mäßig und wir übernehmen diese Einschätzung. Es gibt keinen Grund, etwas abzusagen“, so der Arena-Geschäftsführer.

Zuschauer in der RB-Fankurve. (Archivfoto) Quelle: dpa

Bundesliga-Spiele: Kein Alleingang in Leipzig

Laut des Stadtsprechers spielen bei der Einzelfall-Bewertung des Gesundheitsamtes verschiedenste Kriterien eine Rolle, beispielsweise auch die Belüftung. „Grundsätzlich sind dabei offene Veranstaltungen anders zu bewerten, als jene in Hallen“, so Hasberg auch mit Blick auf die Spiele von Bundesligist RB Leipzig im Stadion. Der Club selbst ließ am Donnerstag mitteilen: „Wir gehen nicht davon aus, dass das kommende Spiel gefährdet ist."

Im Fall der Rasenballsportler würde die Kommune aber ohnehin keinen Alleingang wagen. „Es macht doch keinen Sinn, wenn ein Spiel in Leipzig wegen Infektionsgefahr abgesagt wird und die Partie in München findet parallel statt. Hier sind wären DFB und DFL gefragt, eine einheitliche Lösung zu finden“, so der Stadtsprecher.

Sollte das Robert-Koch-Institut morgen seine Einschätzung angesichts rapide gestiegener Infektionszahlen ändern, könnten aber sehrwohl auch Konzerte und Fußballspiele zum Problemfall werden. Sicher weiß das niemand. „Grundsätzlich muss man sagen: Es braucht beim Umgang mit Großveranstaltungen klare Vorgaben des Bundes, die bisher aber nicht getroffen wurden“, so Stadtsprecher Hasberg.

Von Matthias Puppe