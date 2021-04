Leipzig

Die Tanzschulen in Leipzig und Sachsen bleiben bis auf Weiteres zu. Damit rücken sie ab von ihrer Ankündigung, ab dem 19. April mit Individual-Unterricht wieder an den Start zu gehen – ein Tanzpaar sollte von einem Tanzlehrer betreut werden. Das teilte die Interessengemeinschaft Tanzen in Sachsen am Sonntag mit. Die Entscheidung ist kurzfristig am Wochenende getroffen worden.

Tanzschulen in Leipzig: Wegen Corona kein Neustart

Die Tanzschulen sind seit Anfang November 2020 geschlossen, eine Perspektive zur Öffnung gibt es nach wie vor nicht. Mit Pressekonferenzen in Leipzig, Dresden und Chemnitz hatten die Betroffenen am 6. April den Neustart angekündigt. Daraufhin kam Gegenwind vom sächsischen Sozialministerium, das auf die sächsische Corona-Schutzverordnung verwies und Bußgelder androhte. „Im Moment besprechen wir weitere Maßnahmen und prüfen rechtliche Schritte“, so die Vertreterinnen und Vertreter der im März gegründeten Interessengemeinschaft. Der Verbund vertritt mehr als 100 Institutionen in Sachsen mit 1000 Angestellten und Auszubildenden, die wöchentlich über eine Million Menschen erreichen.

Tanzschulen in Leipzig bleiben auch mit Negativ-Test zu

„Es wird nach wie vor die Gleichberechtigung außer Acht gelassen. Selbst mit einem tagesaktuellen Negativ-Test ist kein Individual-Unterricht möglich“, kritisiert die Interessengemeinschaft. Sie beruft sich darauf, dass sich in Sachsen zwei Haushalte privat treffen dürfen. Die Tanzschulen böten genug Platz und könnten mit Tests, großem Abstand, Masken, Lüften und Kontakterfassung arbeiten. Die Betroffenen haben kein Verständnis dafür, dass die Pandemie auf dem Rücken der Unternehmen aus der Freizeitbranche ausgetragen wird, während in der Industrie weiter am Fließband gearbeitet wird.

Von Kerstin Decker