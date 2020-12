Leipzig

Die Leipziger Polizei hat Ermittlungen gegenüber noch unbekannten Beamten eingeleitet, die im Verdacht stehen, nach einer Demo im Leipziger Stadtteil Connewitz am Sonntagabend unverhältnismäßig körperliche Gewalt eingesetzt zu haben. Der Tatvorwurf: Körperverletzung im Amt. Das bestätigte Polizeisprecher Olaf Hoppe auf LVZ-Nachfrage. „Es gibt Hinweise, dass nicht immer professionell und im Sinne der Verhältnismäßigkeit gehandelt wurde“, sagte er. Laut einem MDR-Video sollen Polizisten auf eine am Boden liegende Person eingetreten haben.

Der Staatsanwaltschaft Leipzig liegen derzeit noch keine Akten vor, sagte ihr Sprecher Ricardo Schulz der LVZ. „Dies wird erfahrungsgemäß aufgrund der laufenden polizeilichen Ermittlungen noch etwas dauern“, sagte er. Am Sonntagabend sind in Connewitz auch Personen festgenommen und verletzt worden. Detaillierte Angaben dazu liegen ebenfalls noch nicht vor.

Flaschen und Böller auf Polizisten geworfen

Unter dem Motto „Kampf den FaschistInnen in Uniform“ hatten sich knapp 200 Menschen auf dem Herderplatz an der Wolfgang-Heinze-Straße versammelt. Protest gegen Polizeigewalt hat am 13. Dezember im linken Spektrum bereits Tradition. Der 13.12. steht für die Buchstaben ACAB – also für den Anti-Polizeispruch „All cops are bastards“. Die Versammlung durfte wegen der sächsischen Corona-Regeln nur stationär stattfinden und verlief zunächst friedlich. Später sind Flaschen und Böller auf Beamte geflogen, die das Geschehen zu dem Zeitpunkt beobachtet hatten. Ein Teil der Versammelten lief Richtung Connewitzer Kreuz los. Bundespolizisten sind dann laut MDR ohne Vorwarnung auf den Herderplatz gestürmt und hätten die Kundgebung auflösen wollen. Auch Journalisten sind in ihrer Arbeit behindert worden. Dabei soll auch eine Kameraausrüstung beschädigt worden sein.

CDU : Kampfspruch ACAB bundesweit verbieten

Mittlerweile gibt es auch die ersten politischen Reaktionen. „Während wir uns alle auf den harten Lockdown vorbereiten und die Polizei bemüht ist, die Maßnahmen zur Eindämmung von Corona durchzusetzen, übt sich der linke Mob in Connewitz erneut in Randalen und Ausschreitungen. Wieder einmal zeigt sich, wie unverantwortlich und unsolidarisch die militanten Linksextremisten in diesem Stadtteil vorgehen“, so Leipzigs CDU-Sprecher Eric Buchmann. Die CDU fordert, dass der Kampfspruch ACAB „unverzüglich bundesweit verboten“ wird. Denn dieser drücke „pure Menschenverachtung und Diskriminierung aus“ und verunglimpfe eine ganze Gruppe in unserer Gesellschaft. Buchmann hofft, dass die Demos das „ohnehin angespannte Infektionsgeschehen in unserer Stadt nicht noch verstärken“. Demoteilnehmer, die sich infizieren und erkranken, sollen sich laut CDU gut überlegen, wessen medizinische Hilfe sie annehmen. „Wer unsere Polizei, unseren Staat und unsere Gesellschaft bekämpft, kann nicht erwarten, auf Kosten dieser Gesellschaft behandelt und unterstützt zu werden.“

