Nach Connewitz: Sachsens Linke kritisiert Öffentlichkeitsarbeit der Leipziger Polizei

Leipzig/Dresden

Der Kampf um die Deutungshoheit zu den Krawallen in Connewitz gehen weiter. Die sächsische Linke hat nun die Öffentlichkeitsarbeit der Leipziger Polizei stark kritisiert. In einer öffentlichen Mitteilung fordern sie eine kritische Auswertung. Die direkte Landtagsabgeordnete des Stadtteils, Juliane Nagel ( Die Linke), bringt zudem eine kleine Anfrage in den Landtag ein, in der sie genauere Informationen fordert, die derzeit noch von der Polizei zurückgehalten wurden.

Informationen zu Verletzungen unklar

Unstrittig ist bisher, dass ein Beamte während des Einsatzes schwer verletzt wurde. Drei weitere Kollegen wurden mit leichteren Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Die Linken stellen klar, dass „diese Gewalt abzulehnen“ sei. Doch für sie stellen die Entwicklungen der vergangenen Tage die Glaubwürdigkeit der Polizei klar in Frage. Diese bekräftigte am Freitag noch einmal, dass die Behörde keine Falschmeldungen verbreiten würden.

Der erste Kritikpunkt der Linken betrifft die Schwere der Verletzungen: Am Abend sprach die Behörde noch davon, dass ein Polizist „notoperiert“ werden musste. Medien berichteten schon am Folgetag, dass lediglich ein Eingriff an der Ohrmuschel durchgeführt wurde, aber keine Gefahr für Leben oder Hörsinn bestand. Die Polizei relativierte daraufhin ihre Ausdrucksweise mit dem Verweis, dass es für die Pressesprecher nach einem dringenden Eingriff klang.

Zur Galerie Gewaltsamer Jahreswechsel: Mehrere Polizisten wurden bei den Krawallen von Linksautonomen am Connewitzer Kreuz verletzt. Die Foto-Dokumentation einer Gewaltnacht.

Unklar sei auch noch, wie es zur der Verletzung kam. Laut ersten Mitteilungen wurde dem Beamten der Helm vom Kopf gerissen. Andere Berichte geben an, dass der Helm nicht richtig gesichert gewesen sein, ganz fehlte oder immer noch fest auf dem Kopf des ohnmächtigen Beamten saß.

Nachdem sich Aktivisten auf der Szeneplattform indymedia zu der Nacht geäußert hatten, bleibt auch unklar, ob es sich um einen gezielten Angriff gehandelt habe. Denn der Beamte und seine Kollegen waren in der sogenannten Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit ( BFE) tätig, die in der Regel bei Großeinsätzen zum Einsatz kommt. Sie halten die restlichen Einsatzkräfte mobil, indem sie ihnen vor Ort die Festnahme von mutmaßlich straffällig gewordenen Personen und die dazugehörige Beweissicherung abnehmen. Die Aktivisten behaupten in dem Schreiben, dass die BFE schon in den Tagen vor Silvester im Quartier unterwegs gewesen sei und „Anwohner*innen massiv schikaniert“ hätte. Mindestens einer der Beamten soll der linken Szene bekannt gewesen sein. Für die Linken steht fest, dass die Informationen, wie der Beamte verletzt wurde, am Neujahrsmorgen noch nicht ausreichend gesichert waren, um sie zu veröffentlichen.

Wahrheit wichtiger als Schnelligkeit

Für weitere Verwirrung sorgte ein brennender Einkaufswagen. In einer ersten Version der polizeilichen Pressemitteilung sei der noch mitten in eine Gruppe von Polizisten geschoben worden , was später von der Polizei selbst wieder abgeschwächt wurde, so die Linken. Denn in den Folgetagen meldeten sich verschiedene Augenzeugen, die berichteten, dass der Wagen nur in Richtung der Beamten geschoben wurden sei.

Direkte Kritik richtet sich auch gegen den Leipziger Polizeipräsidenten Torsten Schultze, der in einer Mitteilung den Namen eines Bürgers nannte. Dieser hatte die Einsatztaktik zuvor auf Twitter kritisiert. Für Linke eine klare „Grenzüberschreitung“. So resümiert Landesvorsitzender Stefan Hartmann die Vorgänge: „Zur Deeskalation gehört auch eine Sprache, die auf genaue und wahrheitsgemäße Angaben setzt. Auch in unserer schnelllebigen Zeit sollte bei einer staatlichen Institution, die das Gewaltmonopol ausführt, die Qualität der veröffentlichten Informationen wichtiger sein, als die reine Schnelligkeit. Das dürfte nicht zuletzt im eigenen Interesse der Polizei hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit sein.“

Kleine Anfrage fordert Informationen

Diese Kritikpunkte liegen anscheinend auch der kleinen Anfrage von Juliane Nagel zu Grunde, die sie an die Landesregierung richtet. Sie fragt, wie viele Beamte in der Silvesternacht in Connewitz im Einsatz waren und welche von ihnen konkret welche Verletzungen erlitten haben – Informationen, die die Polizei am Tag danach nicht bekannt geben wollte. Darüber hinaus will sie eine öffentliche Erklärung, warum das Landeskriminalamt wegen versuchten Mordes ermittelt, und nicht mehr wegen versuchten Totschlags.

Außerdem fragt sie nach den zivilen Opfern. Bereits am Neujahrstag stellte sie im Gespräch mit LVZ.de klar, dass nicht nur Beamten während der Auseinandersetzungen verletzt wurden, sondern auch Passanten. Sie erkundigt sich ebenfalls nach dem Bürger, der in einer Pressemitteilung der Polizei erwähnt wurde. Nagel fragt, ob das mit dem Datenschutz vereinbar ist, und ob es dem Polizeipräsidenten überhaupt zusteht, seine Meinung in dieser Form zu äußern.

Von tsa