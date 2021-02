Nach Corona-Ausbruch auf Porsche-Baustelle: Leipzig steigt wieder über Inzidenz 50

Leipzig

Nach einigen Wochen mit sinkenden Infektionszahlen hat sich die Lage auch in der Stadt Leipzig inzwischen wieder merklich umgekehrt. Am Mittwoch vermeldete das Gesundheitsamt 98 registrierte Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden und angesichts von mehr als 300 neuen Corona-Fällen in den vergangenen sieben Tagen auch einen Anstieg der Inzidenz auf knapp über 50. Vorbei scheint vorerst die Hoffnung, die Messestadt könnte unter den Grenzwert 35 sinken, so wie es Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) noch am vergangenen Freitag prognostiziert hatte.

Der aktuelle Hauptgrund für die dynamische Situation liegt weiterhin auf der Baustelle des Porsche-Werks vor den Toren Leipzig – auch wenn die Lage vor Ort wieder unter Kontrolle scheint. Wie Stadtsprecher Matthias Hasberg gegenüber der LVZ erklärte, waren unter den 98 Fällen vom Mittwoch auch immer noch viele vom Ausbruch auf dem Fabrikgelände in der vergangenen Woche, die aber eben erst jetzt in die Statistik eingegangen seien. „Es kann auch sein, dass da in den nächsten Tagen noch einige Fälle dazukommen werden“, so Hasberg. Das Gesundheitsamt sei intensiv in der Kontaktnachverfolgung.

Regelmäßige Testungen sollen erneuten Ausbruch verhindern

Das Gros der Betroffenen von der Großbaustelle sei aber inzwischen registriert. Angesichts der regelmäßigen Testungen von Mitarbeitern, die das Unternehmen inzwischen veranlasst hat, gehen die Behörden davon aus, dass sich die Lage vor Ort nicht wieder zuspitzt. Wie eine Sprecherin des Porsche-Konzerns erklärte, sei der Zutritt zur Baustelle inzwischen nur noch mit negativem PCR-Test möglich und die Mitarbeiter zu täglichen Schnelltests und zweitägigen PCR-Überprüfungen verpflichtet worden. Nach dem Corona-Ausbruch war der Baubetrieb für die neue Produktionsstätte des E-Macan zwischen Freitag und Sonntag komplett ausgesetzt worden.

Erst am Dienstag wurde dann bekannt, dass sich 150 der im Schnitt 750 Arbeiter auf der Baustelle mit dem Coronavirus infiziert hatten und deshalb von den Behörden in Quarantäne geschickt worden waren – viele in ihre Wohnungen nach Leipzig, aber auch in die Landkreise rings herum sowie in ihre Herkunftsländer nach Osteuropa. In der Messestadt befinden sich aktuell noch 60 Mitarbeiter und Kontaktpersonen in Isolation, sagte Hasberg. Zum Teil seien bei den Betroffenen auch die hochinfektiösen Corona-Mutationen vom Typ B.1.1.7 registriert worden. „Das war bisher nur eine Handvoll. Es werden aber auch nicht alle Proben der Mitarbeiter sequenziert – im Landkreis Leipzig zum Beispiel gar nicht.“

Wie sich das Infektionsgeschehen in den kommenden Tagen und Wochen nun in Leipzig weiterentwickeln werde, dazu wollte der Stadtsprecher keine Prognose abgeben. „Das ist aktuell sehr schwierig. Wir müssen abwarten, wie sich die Öffnung der Schulen auf das Geschehen auswirkt.“ Entsprechend der Inkubationszeit rechnet er bis Mitte März auch für die Messestadt mit Erkenntnissen, ob sich das Virus wieder mehr ausbreiten konnte. Denkbar wäre dabei auch, dass das aktuell schöne Wetter der nächsten Corona-Welle einen Strich durch die Rechnung macht: „Das war ja letztes Jahr auch so: Sobald es wärmer wurde, gingen die Infektionszahlen auch wieder runter“, so Hasberg.

Von Matthias Puppe