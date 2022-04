Nach Corona-Pause: Ostermarkt lockt wieder in die Leipziger Innenstadt

Leipzig

Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie findet in Leipziger wieder ein Ostermarkt statt. Er läutet zugleich die Open-Air-Saison auf dem Leipziger Markt ein.

Vom 13. bis 18. April locken diesmal 80 Händler Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt. Marktamtsleiter Walter Ebert fällt ein Stein vom Herzen, dass Leipzig nach zweijährigen zwangsweiser Unterbrechung an die schöne Tradition anknüpfen kann: „Nach der langen Pause haben wir uns Sorgen um unsere Händlerschaft gemacht, aber erfreulicherweise haben sich fast alle wieder bei uns gemeldet. Und es freut uns sehr, dass wir sieben Neubewerber in diesem Jahr auf dem Markt begrüßen können.“ Neben österlichen Geschenkartikeln wie Holzschnitzereien, Spielzeug und Gestecken werden Teespezialitäten, Korbwaren, Keramik und Backwaren angeboten. Mit dabei sind auch die Veranstalter des französischen Gourmet-Marktes. Ob Käse aus den Savoyen, Gebäck aus der Bretagne oder Oliven aus der Provence – im Salzgäßchen können allerlei erlesene Produkte verkostet und gekauft werden.

Außer Karfreitag täglich ab 10 Uhr geöffnet

Der Ostermarkt öffnet täglich – außer Karfreitag – von 10 bis 20 Uhr seine Tore, am Ostermontag bis 18 Uhr. Erstmals zeigt das Marktamt eine digitale Händlerübersicht aller Teilnehmer mit ihren Standorten unter www.leipzig.de/ostermarkt.

Zum 25. Mal wird im Rahmen des Ostermarktes auch die Historische Leipziger Ostermesse auf dem Markt gefeiert. „Ostern in Leipzig ohne Historische Ostermesse ist undenkbar“, meint Organisator Heiko Guter von Heureka Leipzig, der mit seinen Mitstreitern mittelalterlichen Handel, Trubel und etliche Gaukelei auf den Markt bringt. Seit 1996 richtet der Historienveranstalter Heureka Leipzig in Zusammenarbeit mit dem Marktamt diese Veranstaltung aus.

Neben der Hauskapelle „In Validus”, dem Stelzenduo „Faun & Flora“ und den Schmierenkomödianten „Rokus Kokus” werden viele fahrende Spielleute am Osterwochenende das Publikum in der Tradition der 500 Jahre alten Ostermessen unterhalten. Mit Musik, Puppenspiel oder historischem Markttreiben bietet die Marktbühne ab 11 Uhr Unterhaltung für den ganzen Tag.

Kinder bis sechs Jahre können am Ostersonntag von 10 bis 11 Uhr traditionell auf dem Markt rund um den Heurakahn „Arche Medes” Ostereier suchen. An den kindgerechten Handwerksständen können sie sich außerdem beim Schnitzen von Holz und Speckstein probieren.

Wochenmarkt zieht auf dem Augustusplatz

Wegen der Karfreitagsruhe wird der normale Wochenmarkt in der kommenden Woche auf den Gründonnerstag vorgezogen. Wie auch schon der Wochenmarkt am 12. April findet er dann nicht auf dem Markt, sondern von 9 bis 17 Uhr auf dem Augustusplatz statt.

Von K. S.