Nach Dauerstreit: Aus für Gastronomie im Gohliser Schlösschen

Als sie sich von den Plätzen erheben, fällt ihnen der Abschied schwer. Melanie und Hermann Christian Polster, Stammgäste des Restaurants im Gohliser Schlösschen, haben vergangene Woche ein letztes Mal als Gäste von Maik Becher in der Orangerie gesessen. „Für uns geht ein lieb gewonnener Anlaufpunkt verloren“, sagt der frühere Opernsänger und spätere Professor für Gesang an der Leipziger Musikhochschule. Am Samstag schließen der Gastronom und seine Partnerin den Betrieb auf dem Gelände des Kleinods aus dem Spätbarock.

Aufreibendes Gezerre

Das Aus ist der Schlussstrich unter ein langes, aufreibendes Gezerre. Zwischen Becher und dem Freundeskreis Gohliser Schlösschen – Pächter der Stadt für das Objekt – hatte sich ein Konflikt aufgebaut und verschärft. Laut Unterpächter Becher hat sich der Verein nicht an das vertraglich fixierte Exklusivitätsrecht für die gastronomische Versorgung bei Veranstaltungen gehalten und mehrfach ohne Rücksprache einen externen Dienstleister eingeschaltet. Der Freundeskreis bestritt das (wir berichteten).

Auch Nebenkostenabrechnungen zu seinen Ungunsten und mangelhafte Kommunikation beklagte Becher – ohne Verbesserung. Ebenso seien Anregungen verpufft, die Zahl der Veranstaltungen zu erhöhen und sie attraktiver zu machen, sagt er. Becher suchte die Kommunikation mit der Stadt, die den Verein jährlich mit gut 136 000 Euro fördert, doch Briefe an die inzwischen ausgeschiedene Kulturamtsleiterin Susanne Kucharski-Huniat, Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke und Oberbürgermeister Burkhard Jung blieben lange unbeantwortet.

Anwalt erhebt Vorwürfe gegen die Stadt

„Die Stadt hat nicht moderierend eingegriffen“, moniert Bechers Anwalt Friedbert Striewe, „und das trotz mehrerer Hinweise auf eine Fehlentwicklung.“ Ende letzten Jahres lief der Vertrag der Kommune mit dem Freundeskreis aus – und damit der von Unterpächter Becher. Da das Schlösschen ab Oktober ein Vierteljahr lang saniert werden soll, gab es Verhandlungen mit ihm und dem Verein, interimsmäßig bis Ende September weiterzumachen.

„Einen Vertrag hatten wir schon auf dem Tisch“, sagt Kulturbürgermeisterin Jennicke, „aber Herr Becher und sein Anwalt haben die Verhandlungen durch immer neue Einwände verkompliziert. Problematisch ist auch, dass zuletzt keine Pacht gezahlt wurde.“ Aus Striewes Sicht verwechselt die Stadt Ursache und Konsequenz: „Zum einen hat der Verein bis heute die unrechtmäßigen Mehrkosten von Herrn Becher nicht beglichen, zum anderen zahlt niemand Pacht, wenn er keinen Vertrag bekommt.“ Jennicke entgegnet: „Eine Pacht wird auch dann fällig, wenn ohne Schriftstück die Sache genutzt wird.“

Kulturbürgermeisterin verweist auf den Verein

Einspruch gegen den Kontrakt hatte der Jurist unter anderem auch erhoben, weil im Entwurf der Steinsaal nicht mehr von Becher genutzt werden durfte – bei gleich bleibender Pacht; außerdem war nur noch eine Duldung vorgesehen. „Das sind unmöglich zu akzeptierende Bedingungen“, so Striewe. Jennicke verweist auf die Zuständigkeit des Freundeskreises. „Das Vertragsverhältnis mit dem Verein ist ein eigenständiges. Ansprüche daraus sind nicht auf die Stadt übertragbar.“

Hochzeiten im Gohliser Schlösschen wurden abgesagt

Das Ende des Hickhacks: Becher und seine Partnerin haben aufgegeben; auf Monate hin geplante Hochzeitsfeiern mussten abgesagt werden. Bis zur Neuordnung der Verhältnisse sind am Schlösschen dieses Jahr keine Hochzeiten mehr möglich. Als Alternative bietet die Stadt das Herrenhaus in Möckern an.

Bevor sie im Mai 2016 das Restaurant übernommen hatten, waren bereits vier Betreiber gescheitert. Zu den Schwachpunkten, erzählen Gohliser wie Melanie und Hermann Christian Polster, hatten oft mangelnde Qualität von Essen und Service gehört – bis Becher gekommen sei. „Mit ihm verliert das Gohliser Schlösschen sein Herz“, sagt Theo Hellmann, ebenfalls Stammgast.

Verein macht bis Ende September weiter

Und der Verein, den unter anderem Theatermacher Tilo Esche als Mitglied verlassen und sein Sommertheater im Schlosshof eingestellt hatte, „weil der Freundeskreis unsere Arbeit erschwert und nicht mit uns kommuniziert hat“? Bis zum Sanierungsbeginn bleibt er am Ruder. Doch die Kritik an dessen Arbeit ist schon lange im Rathaus angekommen: „Grundsätzlich sehen wir einen Entwicklungsbedarf“, hatte Antje Brodhun, aktuell Interims-Kulturamtsleiterin, schon im vergangenen Sommer gesagt.

Aktuell läuft eine Potenzialanalyse zum künftigen Betrieb des Ortes. Das Ergebnis soll Grundlage der neuen Ausschreibung für den Schlösschen-Betrieb zum 1. Januar 2021 sein. Für Maik Becher, der einen neuen Standort im Blick hat, kommt all das zu spät. „Wir verabschieden uns endgültig von unseren Gästen und sagen danke“, betont er, „sie waren toll, und wir werden sie vermissen.“

