Leipzig

Explosionen mehrerer Päckchen im Leipziger Westen haben unter Bürgerinnen und Bürgern offenbar für Unsicherheit gesorgt. So sind am Donnerstag und Mittwoch vermehrt verdächtige Objekte gemeldet worden. Am Donnerstag musste die Polizei etwa nach Leutzsch ausrücken, um einen entsprechenden Gegenstand zu untersuchen. Auch am Mittwochmorgen wurde die Polizei gerufen, weil Passanten am Arbeitsamt in der Georg-Schumann-Straße ein verdächtiges Paket entdeckt hatten.

Wie aus der Leipziger Polizeidirektion am Donnerstag zu entnehmen war, musste das Objekt von Experten untersucht werden. Laut Angaben einer Polizeisprecherin hätten Passanten auch an drei anderen Standorten Päckchen gemeldet, darunter in der Gottsched- und der Dresdner Straße. Die Polizei konnte aber jeweils Entwarnung geben.

Polizei mahnt zur Vorsicht

Dass Bürgerinnen und Bürger der Polizei vermehrt entsprechende Gegenstände melden, verwundert kaum: Die Polizei hat zuletzt Menschen aufgefordert, Vorsicht walten zu lassen und verdächtige Objekte zu melden. Dem vorausgegangen waren mehrere Detonationen. So explodierte am Leipziger Stadthafen Mitte August ein Paket, nachdem ein Passant dagegen trat. Der Mann wurde leicht im Gesicht und an den Beinen verletzt.

Auch Ende Mai kam es in einem Einkaufsmarkt im Zentrum-West zu einer Detonation, als ein Marktbesucher eine Pfandflasche in einen Automaten einführte. Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass der Inhalt einer ins Walzwerk gelangten PET-Flasche die Verpuffung im Automaten verursachte.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zudem explodierte am vergangenen Wochenende auf der Jahnallee ein Päckchen. Die Polizeisprecherin versicherte, „einen Zusammenhang der Fälle zu prüfen“. Bisher dauerten die Ermittlungen an, das Fachkommissariat für gemeingefährliche Straftaten der Kripo hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Untersuchungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen.

Polizei bittet um Mithilfe

Zur Aufklärung der Taten sucht die Polizei Zeugen: Wer in den vergangenen Wochen im Zentrum-West Personen wahrnahm, die Gegenstände an Altkleidercontainern sowie auf Fußwegen ablegten, wird gebeten, sich bei der Kripo in der Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig, Tel. (0341) 96 64 66 66 zu melden.

Von flo