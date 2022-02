Nach Gerichtsbeschluss: Öffnen nun auch andere Leipziger Bars ihre Türen?

Leipzig

Eine Leipziger Bar musste zu Unrecht während des Lockdowns geschlossen bleiben. Das ergab ein Beschluss des Leipziger Verwaltungsgerichts. Auch auf viele andere Leipziger Lokale treffen die Kriterien nicht zu, die eine Schließung nötig machen. Dank des Beschlusses ist für Einige der Weg nun frei für eine vorzeitige Öffnung.

Reudnitzer Bar profitiert vom Beschluss

Es waren harte Wochen für die „Stammbar“ in der Breiten Straße. Dank des Beschlusses darf sie ihre Pforten endlich wieder öffnen – und das schon am Freitag. In der Reudnitzer Kneipe herrschen vergleichbare Bedingungen wie in der Bar, die im Gerichtsverfahren klagte, erzählt Betreiber Michi Riccardi. Serviert und getrunken wird an einem Tisch, eine Tanzfläche gibt es auch nicht, ähnlich wie in einem Restaurant. Trotzdem musste die Kneipe in den letzten Monaten geschlossen bleiben. Bis letztes Jahr habe Riccardi die Corona-Verordnungen noch nachvollziehen können. Die Definitionen, die der aktuellen Verordnung zugrunde liegen, stoßen bei ihm jedoch auf Unverständnis. „In manchen Gaststätten konnten sich die Gäste bis spät in die Nacht betrinken, während wir geschlossen bleiben mussten.“

Infektionsrisiko ist dennoch hoch

Auch die Kneipe „Frau Pulver“ würde vielleicht die Bedingungen für eine frühzeitige Öffnung erfüllen. Trotzdem bleibt sie vorerst weiterhin geschlossen – aus Sorge vor dem Virus. Auch wenn sich die Inzidenz langsam zum Besseren entwickelt, ist das Infektionsrisiko momentan dennoch hoch. Besonders im Vergleich zum Vorjahr, hebt Inhaberin Astrid Wagenbreth hervor. Ihre Bar auf der Karl-Liebknecht-Straße wird sie daher frühestens mit Beginn der Freisitzsaison im April öffnen.

Auch wirtschaftlich lohne sich eine Öffnung für die Betreiberin derzeit noch nicht. Im letzten Herbst, eigentlich die umsatzstärkste Jahreszeit für sie, habe es kaum Gäste gegeben. Die Leute seien zögerlich und vorsichtig. Und das zurecht, findet Wagenbreth: Trotz Impfung, Tests und hohen Schutzmaßnahmen steckte sie sich in ihrem eigenen Lokal mit dem Coronavirus an. Bis heute hat sie noch mit Long Covid zu kämpfen.

Lieber auf Nummer sicher

Dieses Risiko sind viele Leipzigerinnen und Leipziger bereit, einzugehen. Sie warten sehnlichst darauf, dass sie endlich wieder ihre liebsten Lokale besuchen dürfen. Auch Alberto Gasparian fiebert der Öffnung seiner Bars eifrig entgegen. Er ist Betreiber vom Café Vegas, Tonis Bar und der Shisha Bar Cascada. Allesamt waren in den letzten Wochen geschlossen.

Getränke werden dort zum Teil an Tischen serviert. Aber es gibt auch eine lange Theke und einen Loungebreich. Nach Angaben im Beschluss des Verwaltungsgerichts ist dort das Infektionsrisiko erhöht. Solchen Lokalen ist der Betrieb nach aktuell geltenden Corona-Regeln nicht gestattet. Deswegen geht Gasparian auf Nummer sicher und wartet geduldig auf März. Da sollen die meisten Corona-Regeln fallen. Auch seine Bars dürfen dann ganz offiziell wieder öffnen.

Von Fabienne Küchler