Nach Krawallen in Leipzig: Abschiebungsgegner müssen nicht in Haft

Leipzig

Urteil nach den Krawallen um eine Abschiebung in der Leipziger Eisenbahnstraße: Das Amtsgericht sprach jetzt Aymen B. (26) von den meisten Tatvorwürfen frei. Sein Mitangeklagter Artyom K. (22) kam mit einer Bewährungsstrafe davon.

Prozess seit Jahresbeginn

Seit Anfang Januar war gegen die beiden Männer verhandelt worden. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft: schwerer Landfriedensbruch, gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung und Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Die Angeklagten sollen am 9. Juli 2019 an den massiven Angriffen auf Polizisten beteiligt gewesen sein. An jenem Abend gegen 20.30 Uhr wollten Einsatzkräfte in der Eisenbahnstraße einen Syrer abholen, der abgeschoben werden sollte.

Der Einsatz wurde jedoch von erheblichen Protesten gestört. Als die Beamten den Syrer in einen Funkstreifenwagen gebracht hatten, blockierten im Bereich der Hildegardstraße bis zu 40 Abschiebungsgegner das Auto. Außerdem versammelten sich Protestler – nach Angaben des sächsischen Innenministeriums waren es bis zu 500 Personen – auf dem Fußweg unmittelbar neben dem Funkstreifenwagen zu einer Spontandemo.

Artyom K. kam mit einer Bewährungsstrafe davon. Quelle: Kempner

Dennoch schaffte es die Polizei, den Abschiebungskandidaten zum Revier Leipzig-Nord zu fahren. Vor Ort wurde die Lage hingegen zunehmend angespannter. „Die Menge war aggressiv und laut“, berichtete ein Polizist während des Prozesses. „Als die Abschiebung nicht mehr verhindert werden konnte, waren dann wir das Angriffsziel.“ Spätestens als Beamte nach dem erklärten Ende der Demonstration das Areal räumen wollten, flogen Flaschen und Steine aus der Menge. Die Angreifer brüllten dabei: „Ganz Leipzig hasst die Polizei.“ Im Zuge der Ausschreitungen wurden elf Beamte verletzt, erlitten Schnittwunden und Hämatome. An den Einsatzfahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 19 600 Euro.

Festnahme und Untersuchungshaft

Aymen B. und Artyom K. sowie ein dritter Tatverdächtiger wurden noch in der Nacht festgenommen, kamen in Untersuchungshaft. Konkret legte die Anklagebehörde Aymen B. zur Last, mehrere Flaschen und Steine in Richtung der Beamten geworfen zu haben. Dabei soll er auch eine Unbeteiligte getroffen haben, die aber nie identifiziert werden konnte. Verteidiger Curt-Matthias Engel zog dies allerdings schon zum Prozessauftakt in Zweifel: Auf den zur Verfügung stehenden Filmaufnahmen von dem Polizeieinsatz sei keine Tathandlung seines Mandanten zu sehen. Am Ende wurde der alleinerziehende Vater lediglich wegen Beleidigung zu 30 Tagessätzen á zehn Euro verurteilt. Von den übrigen Tatvorwürfen sprach ihn das Gericht frei.

Juli 2019: Im Zuge einer Spontandemo eskalierte im Leipziger Osten die Situation. Quelle: Mathias Schönknecht

Artyom K. ist nach Auffassung des Gerichts des Landfriedensbruchs, der Körperverletzung und des gemeinschaftlichen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte schuldig. Die Quittung dafür: eineinhalb Jahre Haft, ausgesetzt zur Bewährung. Während des Prozesses war bekannt geworden, dass er nach seiner Festnahme eine Art Geständnis abgelegt haben soll. Demnach habe er eine Flasche auf Polizisten geworfen, diese aber verfehlt.

Weitere Anklage gegen 18-Jährigen

Im Zusammenhang mit den Krawallen wurde nach Informationen der Staatsanwaltschaft eine weitere Anklage erhoben. Diese richtet sich gegen einen 18-jährigen Syrer. Auch ihm wird Landfriedensbruch in einem besonders schweren Fall vorgeworfen.

Ein sogenanntes Solidaritätskomitee, welches sich nach eigenen Angaben gegründet hat, „um alle von Repression Betroffenen zu unterstützen“, übte nach Prozessende erneut massive Kritik an den Verfahren. „Die Kriminalisierung einzelner und solidarischer Menschen dient nur der Delegitimation eines vielfältigen Protests, der auf ein würdevolles und sicheres Leben von Geflüchteten abzielt“, heißt es in einer Erklärung.

Von Frank Döring