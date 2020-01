Kritik am Einsatz in Leipzig-Connewitz - GdP will SPD-Chefin Esken Nachhilfe in Polizeiarbeit geben

Nachdem die SPD-Vorsitzende Saskia Esken die Taktik der Polizei in der Silvesternacht am Connewitzer Kreuz kritisiert hat, hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sie nun zum Gespräch eingeladen. Man wolle sie über die Arbeit der Polizei und Gewalt gegen Polizisten informieren.