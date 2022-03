Leipzig

Die Entfernung betrug noch ungefähr 20 Meter. Da hörte Syed Sadaat, wie sein fast zweijähriger Sohn rief: „Ach, Papa!“ Und er sah, wie der kleine Syed Sulaiman ihm entgegenrannte. Als Sadaat die Szene schildert, versagt kurz seine Stimme. Dann funktioniert sie wieder. „Ich war überrascht“, sagt er. „Und sehr glücklich.“

Sadaat hatte seinen Sohn und seine Frau mehr als ein Jahr lang fast nur über Skype gesehen. Die Geschichte des 50-Jährigen ging im Sommer um die Welt. Zuerst berichtete die LVZ über den einstigen afghanischen Minister, der im Dezember 2020 von dort geflohen war und bald in Leipzig mit dem Fahrrad für Lieferando Essen ausfahren sollte. Medien aus Indien, Katar, der Türkei, der Schweiz und sonst woher griffen das Thema auf. Seither wird Sadaat manchmal als Redner eingeladen.

Ein Lächeln durch die Computer-Kamera

Mit seiner Frau und dem Sohn sprach er nur über den Computer-Bildschirm. „Ich lächelte ihn durch die Kamera an und erzählte ihm etwas. Er hat sich mein Gesicht eingeprägt.“ Sadaat ist erleichtert. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass der kleine Syed Sulaiman ihn „Papa“ nennt. Der Junge war knapp acht Monate alt, als der Vater fortging. Immerhin trafen sie sich im Juli 2021 ein weiteres Mal in Pakistan. Ebenfalls von dort – aus der Hauptstadt Islamabad – holte Sadaat seine Familie vergangene Woche nach Deutschland. 24 Stunden, zwei Flüge, eine Zug-, eine Straßenbahnfahrt und viel Warterei dauerte es, bis sie in der Wohnung im Leipziger Osten ankamen. „Die Reise war sehr anstrengend für die beiden.“

Sadaat bringt seinen Sohn mit zum Treffen, seine Frau hingegen bleibt zu Hause – aus Angst um sie, soll ihr Gesicht nicht öffentlich in Erscheinung treten, erklärt er. Irgendwann möchte die Familie zurück nach Afghanistan. „Syed Sulaiman wird älter sein und ganz anders aussehen.“ Aber nicht die Frau; nicht einmal ihren Namen gibt er preis. Er fürchte weniger die Taliban, sagt er, als vielmehr „Banditen und Gangster“. Vor allem dort, aber auch hier. Vor 13 Jahren wurde sein Bruder entführt. „Wir sahen ihn nie wieder.“

Nicht korrupt zu sein, ist manchmal auch gefährlich

Wer im Westen lebt, so wie er, der muss doch viel Geld haben, mutmaßen Kriminelle in Afghanistan, erläutert Sadaat. Der kann doch ein schönes Lösegeld zahlen. Nein, ein Lieferando-Bote kann das nicht. „Gott sei Dank ist meine Familie jetzt hier.“ Aber sogar in Leipzig leben vielleicht Afghanen, die einen Feind in ihm sehen. „Ich habe immer nur von meinem Gehalt gelebt, mich nie bestechen lassen.“ Selbst das ist manchmal gefährlich für Leib und Leben.

Minister Sadaat 2017 mit seinem damaligen Chef: Afghanistans Präsident Aschraf Ghani. Quelle: privat

Bevor Sadaat 2016 Kommunikations- und IT-Minister unter Präsident Aschraf Ghani wurde, hatte er, seit er 17 war, in Großbritannien gelebt. Mit zwei Abschlüssen der Universität Oxford hatte er Karriere in mehreren Telekommunikationsfirmen gemacht. Doch dann kehrte er mit dem Auftrag in sein Heimatland zurück, ein Handynetz aufzubauen, das Informationen aus aller Welt bis in den hintersten Winkel trägt.

Mittlerweile fährt Sadaat keine Pizza und keine Cheeseburger mehr aus. Nachdem er kurzzeitig Pakete sortiert hat, ist er seit Herbst bei einem Start-up-Konglomerat in Markranstädt unter Vertrag. Zunächst arbeitete er beim Mund-Nasen-Schutz-Hersteller „Simple Breath“, doch jetzt nimmt ihn Geschäftsführer Maximilian Karl Schmidt als Teilhaber einer Ausgründung ins Boot. In der Firma „Projekt-XVI“ wollen sie etwas verwirklichen, für das kaum einer besser geeignet ist als Sadaat: Informationstechnologie in ländliche Gegenden bringen, die bislang kaum Netzabdeckung haben. „An Fachleuten mit seinen Qualifikationen mangelt es in Deutschland“, sagt Schmidt.

Masken-Hersteller „Simple Breath“ in Markranstädt bei Leipzig: Syed Sadaat (Mitte) mit den Geschäftsführern Maximilian Karl Schmidt und Kevin Straßburger. Quelle: Simple Breath

Für den Zehn-Prozent-Anteil steuert Sadaat kein Geld bei: Er verzichtet auf etwas Gehalt. „Das ist ein Ansporn für mich.“ Er glaubt an den Erfolg: „Deutschland wird zum wichtigsten europäischen Standort der Branche, nachdem Großbritannien aus der EU ausgetreten ist.“ Sadaat besitzt die britische Staatsbürgerschaft und darf trotz Brexit auch in Deutschland bleiben. Um Frau und Sohn nachzuholen, war der Leipziger Ausländerbehörde jedoch sein Gehalt als Lieferando-Bote zu niedrig. Selbst mit dem jetzigen Job waren Hürden zu überwinden, bevor seine Familie ein Visum erhielt: Der Arbeitgeber strich die Probezeit aus dem Vertrag, die Hochzeitsurkunde musste anerkannt werden – solche Dinge. Die Dokumente reichte Sadaat vergangene Woche in der deutschen Botschaft in Islamabad ein. Mit Erfolg.

Nun bekommt auch Sadaats Frau einen Job in Markranstädt: in der Masken-Fertigung. Der Junge soll bald einen Kindergarten besuchen. Im April wird Syed Sulaiman zwei Jahre alt. Die Eltern wollen in Kursen Deutsch lernen. Das Kind wird die Sprache viel schneller aufschnappen. Von seinem Vater lernt es Paschtu, von der Mutter Dari. „Und er wird bald perfekt Sächsisch sprechen!“ So wie Syed Sadaat klingt, als er das sagt, macht ihn das jetzt schon stolz auf seinen Sohn.

Von Mathias Wöbking