Markranstädt

Die AfD-Fraktion im Markranstädter Stadtrat hat sich halbiert. Zwei der vier Ratsmitglieder sind aus der Partei ausgetreten. Das haben Bianca und Ralf Juhnke der LVZ auf Nachfrage bestätigt. Im nichtöffentlichen Teil der vergangenen Ratssitzung wurde zudem darüber informiert, dass beide auch den Stadtrat verlassen wollen. Das bliebe nicht ohne Folgen. Und es ist nicht die einzige Unsicherheit innerhalb der AfD-Fraktion.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mandatsverlust wegen Parteiaustritts?

„Nach meiner Rechtsauffassung zieht der Parteiaustritt die Mandatsniederlegung zwingend nach sich“, erklärt Bianca Juhnke auf Nachfrage der LVZ. Sie und ihr Mann Ralf ersuchen daher den Stadtrat, einem Austritt aus dem Gremium zuzustimmen. „Die Markranstädter haben uns doch nicht gewählt, weil wir so wahnsinnig bekannt sind“, meint sie. „Sondern weil wir der AfD angehört haben.“ Demnach hätten die beiden von der Parteizugehörigkeit bei der Wahl profitiert. „Wenn die nun aber nicht mehr gegeben ist, muss das auch den Mandatsverlust bedeuten“, so die Rechtsanwältin. „Die Kommentierung zur Sächsischen Gemeindeordnung stützt meine Rechtsauffassung da.“

Stadtrat entscheidet über wichtigen Grund

Tatsächlich kann laut Gemeindeordnung nur aus wichtigem Grund die Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeit als Stadtrat verlangt werden. Diese Gründe lägen insbesondere dann vor, wenn die oder der Betroffene älter als 65 Jahre oder anhaltend krank ist, dem Stadtrat bereits zehn Jahre angehört, durch die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in seiner Berufs- oder Erwerbstätigkeit oder in der Fürsorge für seine Familie erheblich behindert wird, oder ein öffentliches Amt bekleidet, mit dem die Ehrenamtstätigkeit als Stadtrat nicht vereinbar ist. Ob ein wichtiger Grund vorliegt, entscheidet am Ende der Stadtrat.

Nur ein Nachrücker bei der AFD

Der besteht derzeit aus 22 Mitgliedern plus Bürgermeisterin. Elf der Stadträte – und damit die Hälfte – bilden die Fraktion CDU/Bürger für Markranstädt. Scheiden die beiden Ex-AfD-Mitglieder aus dem Rat aus, rücken schlechter platzierte Bewerberinnen und Bewerber zur Kommunalwahl 2019 nach. Allerdings: Die AfD hat nur einen Nachrücker. Edgar Naujok, Vorsitzender der Partei im Landkreis Leipzig erhielt 237 Stimmen – und könnte damit in den Stadtrat nachrücken. Das Ehepaar Juhnke landete bei der Kommunalwahl übrigens auf den Plätzen 1 und 2 bei der AfD. Bianca Juhnke erhielt 1484 Stimmen, ihr Gatte Ralf 928. Bei Bianca Juhnke war es parteiübergreifend das drittbeste Ergebnis aller Bewerber.

CDU kann absolute Mehrheit bekommen

Rückt nun also nur ein AfD-Stadtrat nach dem Austritt der beiden Juhnkes nach, verschieben sich die Mehrheitsverhältnisse insgesamt. Die Fraktion CDU/Bürger für Markranstädt hat dann noch immer elf Stimmen, alle anderen Fraktionen zusammen dann aber nur noch zehn. Der Platz bliebe unbesetzt. De facto hat die CDU dann also die absolute Mehrheit. Mit der Stimme der Bürgermeisterin gebe es zwar theoretisch eine Patt-Situation, bei Stimmengleichheit gelten Anträge allerdings dennoch als abgelehnt.

Weitere AFD-Mitglieder vor dem Absprung

Hinzu kommt: AfD-Fraktionschef Bodo Walther kandidiert derzeit als Landrat im Burgenlandkreis. Sollte er gewählt werden, kann er nicht mehr Stadtrat in Markranstädt sein. Auch Naujok will höher hinaus, er ist Direktkandidat für die Bundestagswahl im September. Könnte also einzig AfD-Stadträtin Ilka-Simone Hildebrand übrig bleiben. Sie wollte allerdings ursprünglich ihr Mandat gar nicht annehmen, bat den Rat im November 2019 um Zustimmung zur Ablehnung aus gesundheitlichen Gründen. Der verweigerte das allerdings. Wohl auch, weil Hildebrand angab, dennoch ihr Kreistagsmandat behalten zu wollen.

Abstimmung am 1. April

Zur nächsten Sitzung am 1. April steht nun der Mandatsverzicht von Bianca und Ralf Juhnke zur Abstimmung. „Wenn der Rat entscheidet, dass wir bleiben sollen, dann ist es eben so“, meint sie. „Es wäre aber eine persönliche Erleichterung für uns, wenn wir das Mandat abgeben könnten.“ Entscheidet sich die Mehrheit dagegen, wären sie dann einfach parteilose Stadträte, die sich einer Fraktion anschließen oder eine eigene Fraktion bilden könnten.

Private Gründe für Parteiaustritt

Zu den Gründen des Parteiaustritts äußert sich Bianca Juhnke nicht näher. In erster Linie seien es private und keine politischen Gründe, sagt sie. Allerdings ist der zeitliche Kontext zwischen dem Austritt und der Beobachtung der AfD durch das sächsische Landesamt für Verfassungsschutz auffallend. „Unabhängig von meinem Austritt halte ich die politischen Diskussionen um die AfD für falsch“, erklärt Juhnke. „Man kann andere Meinungen nicht einfach ausgrenzen.“

Von Linda Polenz