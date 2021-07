Leipzig

Wie geht es weiter mit dem Filialnetz der Deutschen Post in Leipzig? Die Frage stellt sich nach den jüngsten Schließungen in der Nonnenstraße sowie in Wiederitzsch.

Um den Standort in der Nonnenstraße hatte es zuletzt einigen Wirbel gegeben. Kundinnen und Kunden standen vergangene Woche plötzlich vor verschlossenen Türen, konnten ihre Pakete nicht mehr abholen. An der Eingangstür hingen Zettel, auf denen Personalmangel und Krankheit als Grund genannt wurde. Zuletzt hieß es, die Plagwitzer Filiale werde Ende August endgültig schließen. Doch die Türen werden sich auch bis dahin nicht mehr öffnen. Nur am vergangenen Freitag waren noch einmal Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort, um den Stau ein Stück weit abzuarbeiten. Hintergrund der Schließung ist nach Post-Angaben ein auslaufender Mietvertrag. Das Vertragsverhältnis sei daraufhin durch den Partner beendet worden.

Ersatzstandort in Zschocherscher Straße

100 bis 120 Sendungen (Päckchen, Pakete, Warensendungen und Einschreiben) hätten sich noch am Freitag vor Ort befunden, sagt Post-Sprecher Mattias Persson. „Die Sendungen, die in der Filiale nicht abgeholt werden konnten, werden derzeit zugestellt oder sind bereits zugestellt worden.“ Für die Nonnenstraße geht am 16. August ein Ersatzstandort in der Zschocherschen Straße 82a in Betrieb (ehemalige Apotheke am Rewe-Markt).

Bereits vor einigen Wochen wurde eine andere Filiale geschlossen – die in der Wiederitzscher Stentzlerstraße 1. Für die Kundinnen und Kunden dort empfiehlt die Post als vorübergehende Alternative den Sachsenpark an der Messe (Tabac & Co-Shop im Globus). „Wir sind auch hier auf der Suche nach einem Nachfolgepartner in der Nähe der ehemaligen Filiale“, sagt Sprecher Persson. „Wenn wir keinen Partner finden, werden wir für den Übergang einen eigenen Standort eröffnen.“ Wann der Ersatz für die Stentzlerstraße kommt, dazu gibt es derzeit noch keine Informationen.

„Filialnetz bleibt insgesamt eher stabil“

Wie hat sich die Zahl der Post-Standorte zuletzt entwickelt – und wie geht es weiter? Unternehmenssprecher Persson tritt dem Eindruck entgegen, dass das Angebot ausgedünnt werde. „Wir bauen eher aus – das Filialnetz bleibt insgesamt eher stabil.“ Die Post sei verpflichtet, eine gewisse Dichte aufrechtzuerhalten – so dürften zwischen zwei Filialen nicht mehr als 2000 Meter liegen. Nach Unternehmensangaben ist die Zahl der Filialen in Leipzig seit Jahresanfang von 63 auf 64 gestiegen, die Zahl der DHL-Paketshops von 79 auf 99, die der Packstationen von 43 auf 49.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Zukunft seien Veränderungen im Filialnetz nicht ausgeschlossen. „In der Regel gelingt es uns, neue Partner zu finden, um den Service vor Ort aufrecht zu halten oder auszubauen“, so Persson. Wie schnell das geht, hänge davon ab, wie viele geeignete Einzelhändler als Betreiber in einem Stadtteil in Frage kommen. Insbesondere bei den Packstationen will die Post aber deutlich zulegen. Aktuell gebe es bundesweit mehr als 7.000 Automaten; bis 2023 sollen es rund 12.500 sein.

Hintergrund des Expansionskurses seien kontinuierlich, während der Pandemie teils sogar sprunghaft steigende Sendungsmengen. Im Schnitt werden in Deutschland pro Tag 5,5 Millionen Pakete befördert (Tendenz steigend) sowie 59 Millionen Briefe (Tendenz fallend) durch die Deutsche Post und DHL befördert.

Von Björn Meine