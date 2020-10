Nach Räumung von „Liebig 34“: Demonstration in Leipzig-Connewitz

Leipzig

Nach der Räumung des Hauses „Liebig 34“ in Berlin haben sich am späten Freitagabend nach Polizeiangaben rund 100 Menschen in Leipzig-Connewitz zu Protesten versammelt. Der Teilnehmer setzten sich gegen 21.20 Uhr vom Hildebrandplatz aus in Bewegung. Nach Angaben einer dpa-Reporterin sowie beim Kurznachrichtendienst Twitter wurden Böller in Richtung von Polizisten geworfen. Das bestätigte auch eine Polizeisprecherin am Abend auf Anfrage.

Ein Teil der Demonstranten wurde daraufhin in der Meusdorfer Straße festgesetzt, die Polizisten erklärten die Versammlung für „unfriedlich“ und löste sie gegen 22 Uhr auf. Es seien Identitätsfeststellungen durchgeführt worden, so die Polizeisprecherin. Stand 22.15 Uhr habe es weder Verletzte noch Sachbeschädigungen gegeben. Die Versammlungsbehörde prüfe noch, inwieweit die spontane Demonstration Versammlungscharakter habe, hieß es.

Auch nachdem die Demo aufgelöst wurde, nahm die Polizei Identitätsfeststellungen im Quelle: Dirk Knofe

Laut Reporterangaben zeigte die Polizei in Connewitz – speziell im Bereich der Coburger Straße – auch nach der Auflösung weiterhin Präsenz. Das Haus „Liebig 34“ - ein Symbol der linksradikalen Szene, um das lange heftig gestritten wurde - war am Freitagmorgen unter Protest in Berlin geräumt worden. Bereits im Vorfeld war zu Protesten mobilisiert worden. Am Freitagabend fand in Berlin eine Demonstration mit etwa tausend Teilnehmern statt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Polizeieinsatzkräfte bei der Spontan-Demo in Leipzig-Connewitz. Quelle: Sebastian Willnow/dpa

