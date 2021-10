Nach Serie von Explosionen in Leipzig: Haftbefehl gegen 33-Jährigen

Leipzig

Eine Verpuffung brachte die Ermittler auf die richtige Spur: Nach dem Zwischenfall am vorigen Montag in der Leipziger Alexanderstraße sind sich Polizei und Staatsanwaltschaft sicher: Der dabei verletzte Mieter (33) ist jener Serientäter, der zuletzt im Stadtgebiet selbstgebaute Sprengkörper platziert hatte.

Nachdem dem Mann, der sich bei der Verpuffung verletzt hatte, am Dienstag im Krankenhaus seine vorläufige Festnahme erklärt worden war, verkündete ihm am Mittwoch der zuständige Ermittlungsrichter den Haftbefehl. Diesen hatte die Staatsanwaltschaft beantragt – wegen des dringenden Tatverdachts des Herbeiführens von Sprengstoffexplosionen in mehreren Fällen, jeweils in Tateinheit mit teilweise versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie einem Fall des Vorbereitens eines Explosionsverbrechens. „Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, im Stadtgebiet Leipzig mehrere Sprengvorrichtungen ausgelegt zu haben, die teilweise umsetzten“, teilte die Behörden am Donnerstag mit. „Dadurch wurden mehrere Personen verletzt.“

Dringender Tatverdacht in fünf Fällen

Wie berichtet, explodierte am Leipziger Stadthafen Mitte August ein Paket, nachdem ein Passant dagegen getreten hatte. Der Mann wurde im Gesicht und an den Beinen verletzt. Auch Ende Mai kam es in einem Einkaufsmarkt im Zentrum-West zu einer Detonation, als ein Marktbesucher eine Pfandflasche in einen Automaten einführte. Ende August explodierte auf der Jahnallee ein Päckchen.

Die Ermittler gehen nach LVZ-Informationen von einem dringenden Tatverdacht in insgesamt fünf Fällen aus. Aber auch in dem sechsten Fall – die Detonation in dem Pfandautomaten – stehe der 33-Jährige unter Tatverdacht, hieß es.

Bis Dienstag galt der mutmaßliche Sprengstoff-Bastler aufgrund seiner Verletzungen durch die Verpuffung als nicht vernehmungsfähig. Am Mittwoch soll dann im Krankenhaus eine richterliche Vernehmung im Zusammenhang mit der Verkündung des Haftbefehls stattgefunden haben. Ob er sich zu den Tatvorwürfen geäußert hat, teilten die Behörden bislang nicht mit. Der Verletzte befand sich zuletzt noch im Krankenhaus unter polizeilicher Bewachung. Sobald er transportfähig ist, soll er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt werden.

Von Frank Döring