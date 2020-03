Nach Streit um Straßennamen in Leipzig: Was die Kreis-Kommunen sagen

Landkreis Leipzig

In Leipzig diskutieren Anwohner und Politiker über die geplante Umbenennung der Arndtstraße. Der Schriftsteller gilt heute wegen seiner Aussagen als nationalistisch, antisemitisch und frankophob. Ende Januar beschloss der Leipziger Stadtrat nun, dass die Arndtstraße einen neuen Namen bekommen soll. Und im Landkreis?

Lesen Sie mehr zum Namensstreit um die Arndtstraße:

Aktuell keine strittigen Namen zur Diskussion

In den größeren Städten des Landkreises stehen derzeit keine umstrittenen Straßennamen zur Debatte. So lautet es aus den Pressestellen der Städte Borna, Grimma und Wurzen. In Grimma bestehe schon seit Längerem die Diskussion, ob überhaupt noch Straßen nach Personen (um)benannt werden sollen, so Stadtsprecherin Marlen Sandmann.

In den vergangenen Jahren wurden im Kreis Leipzig immer wieder alte oder neue Straßennamen vergeben und diskutiert. In Borna ging es zum Beispiel um die Wilhelm-Pieck-Straße. In Wurzen erhielten mehrere Straßen eine neue Bezeichnung, in Erinnerung an jene Personen, die im April 1945 die kampflose Übergabe der Stadt erwirkt hatten. Und in Grimma diskutierte der Stadtrat den AfD-Vorschlag, neu entstandene Straßen nach Ferdinand Walther zu benennen. Die Benennung nach dem Fabrikanten ist umstritten. Walther war einst NSDAP-Mitglied.

Lesen Sie hier mehr zu den Diskussionen um neue oder alte Straßennamen:

Von hem