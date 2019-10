Schkeuditz

Nach zwei Todesfällen in einem Hermes-Versandzentrum in Sachsen-Anhalt sind für die DHL-Mitarbeiter in Schkeuditz bei Leipzig keine besonderen Maßnahmen vorgesehen. Zum einen sei die Sicherheitsstufe im DHL Hub Leipzig als Luftfahrt-Drehkreuz immer sehr hoch, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Zum anderen hätten die Mitarbeiter dort wenig mit Privatpost zu tun.

Auf dem Gelände des Paketdienstleisters Hermes in Haldensleben - rund 140 Kilometer von Leipzig entfernt - waren am Dienstag zwei Mitarbeiter gestorben. Ein weiterer wurde schwer verletzt entdeckt. Die Todesursachen sind derzeit noch nicht geklärt. Die Polizei ging zunächst von Zufällen aus.

Von RND/dpa