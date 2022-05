Tat von Ende Januar 2022 vor Aufklärung? - Nach Vergewaltigung in Leipzig-Eutritzsch: So kam es zur Festnahme in Spanien

Ein 34-Jähriger aus Lettland ist dringend tatverdächtig, Ende Januar 2022 in Leipzig-Eutritzsch eine Frau überfallen und über Stunden sexuell missbraucht zu haben. Der Mann wurde jetzt in Spanien festgenommen und inzwischen nach Deutschland überführt.