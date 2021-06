Leipzig

In Beiträgen des MDR-Magazins Exakt sowie in der LVZ wurde über Kritik an der Leipziger Acquaklinik berichtet. Hauptvorwurf: In der Einrichtung, die zur Kopfzentrum-Gruppe gehört, würden zum Teil unnötige Operationen im Hals-Nasen-Ohren-Bereich (HNO) empfohlen. Eine Kritik, die das Unternehmen von sich weist. Allerdings befassen sich auch einige Verbände und Gremien mit dem Thema.

Landesverband: OP-Indikationen werden nicht selten korrigiert

Die Unschuldsvermutung betont Dr. Andree Schwerdtner, Landesvorsitzender des Berufsverbandes der HNO-Ärzte und Vorsitzender der HNO-Bezirksgruppe Leipzig. Grundsätzlich könnten Patientinnen und Patienten davon ausgehen, dass „die HNO-Kollegen der Region ehrlich und gewissenhaft, entsprechend dem Stand der Wissenschaft ihre Patienten verantwortungsvoll behandeln“, so der Mediziner mit Praxis in Eilenburg. „Ihr Tun und Handeln geschieht zum Wohle der Patienten.“ Schwerdtner sagt aber auch: „Selbstverständlich ist vielen Kollegen schon länger aufgefallen, dass sie überdurchschnittlich häufig zu Zweitmeinungen von Patienten des Kopfzentrums konsultiert wurden. Hierbei geht es auch um Indikationsstellungen zu operativen Eingriffen. Die Kollegen korrigieren nicht selten diese Indikation.“ Es sei zu hoffen, „dass die Vorwürfe durch Ärztekammer und Kassenärztliche Vereinigung sachlich geprüft werden und Schaden von der Fachgruppe ferngehalten werden kann.“ Es gelte der alte Grundsatz „Primum non nocere, secundum cavere, tertium sanare“ – „erstens nicht schaden, zweitens vorsichtig sein, drittens heilen“.

Ärztekammer sichert Rückendeckung zu

Die Landesärztekammer (LÄK) hat als außergerichtliche Instanz für Arzthaftungsfragen auch mit Fragen von unnötigen Indikationsstellungen für Operationen zu tun. Das sei per se nichts Außergewöhnliches und komme nicht selten vor, erklärt Erik Bodendieck. Der LÄK-Präsident rät generell und unabhängig von den aktuellen Vorwürfen dazu, dass sich Patientinnen und Patienten, die eine unnötige oder eine fehlerhafte Operation vermuten, bei der LÄK melden. Soll das Gremium aktiv werden, geht das aber nicht anonym. „Leider wollen sich Betroffene oft nicht zu erkennen geben“, sagt Bodendieck und betont: „Wer sich an mich wendet, weil er ein Problem hat, der kann sich meines Schutzes sicher sein – egal, wie das Ganze ausgeht und ob sich eine Anzeige am Ende als gerechtfertigt herausstellt oder nicht.“ Das gelte für Ärztinnen und Ärzte genauso wie für Patientinnen und Patienten.

„Wer sich an mich wendet, weil er ein Problem hat, der kann sich meines Schutzes sicher sein“: Erik Bodendieck, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer und Allgemeinmediziner mit Praxis in Wurzen. Quelle: Thomas Kube

Gutachterstelle für Arzthaftungsfragen

Die LÄK hat zudem eine unabhängige Gutachterstelle für Arzthaftungsfragen errichtet. Unabhängig davon können sich Betroffene auch an ein Zivilgericht wenden. Aktiv werden könnten außerdem die Kassenärztliche Vereinigung sowie die Krankenkassen, sofern es um Betrug gehe. Bodendieck: „Eine nachgewiesen nicht indizierte Operation – über Kasse abgerechnet – wäre Betrug.“

Hinweise werden überprüft

Hinweise zum Kopfzentrum und deren Leiter würden derzeit bei der LÄK überprüft, sagt Bodendieck. Sollten Berufsrechtsverstöße erkennbar werden, könnten Rügeverfahren mit einem Ordnungsgeld bis 5000 Euro oder Verfahren am Berufsgericht mit einer Geldbuße bis 50.000 Euro eingeleitet werden. Daher seien Informationen von Patienten unter Nennung von „Ross und Reiter“ wichtig, so Bodendieck. Natürlich gelte zunächst die Unschuldsvermutung. Ob sich aus einem Hinweis tatsächlich ein Fehlverhalten ergebe, müsse in jedem Einzelfall untersucht werden. Solche Fragen ließen sich im Übrigen nicht immer abschließend klären. „Wir haben als LÄK keine Ermittlungshoheit“, betont Bodendieck, „wir können nur Stellungnahmen und Unterlagen der Beteiligten einholen.“

„Gesundheitssystem setzt teils falsche Anreize“

Ganz generell kritisiert der LÄK-Präsident Elemente des Gesundheitssystems, die falsche Anreize setzen und manchmal Gewinnstreben vor das Patientenwohl setzen würden. Dennoch nimmt er seine Kolleginnen und Kollegen in Schutz: „Nur einige wenige Geschäftemacher bringen das System in Verruf und nutzen es aus“, sagt Bodendieck.

KVS: Disziplinarrechtliche Überprüfung Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) teilt mit, dass ein das Kopfzentrum betreffender Sachverhalt „derzeit einer disziplinarrechtlichen Überprüfung unterzogen“ werde. Dabei gehe es um den in einem MDR-Beitrag erhobenen Vorwurf, dort seien Rezepte für eine Logo-, Physio- oder Ergotherapie nur ausgestellt worden, wenn diese im Kopfzentrum eingelöst würden. Also „nur intern“ und lediglich in Ausnahmefällen auch für eine externe Behandlung in einer anderen Praxis. Der MDR hatte als Beleg unter anderem eine entsprechende E-Mail zitiert. Der Kopfzentrum-Geschäftsführer hatte im Beitrag entgegnet, es gebe keinen Zwang zu internen Verordnungen.

Von Björn Meine