Fünf Tage nach dem ungeheuerlichen Vorfall an der Straßenbahnhaltestelle Waldplatz sprach die LVZ mit LVB-Geschäftsführer Ulf Middelberg und dem Fahrscheinkontrolleur D. Nguyen. Um eine Frage zu klären: Wie konnte das passieren?

Herr Middelberg, einer Ihrer Kontrolleure wurde gefilmt, wie er einen Fahrgast ohne Fahrschein würgte. Wie geht es für den Kollegen weiter?

Middelberg: Was die Bilder zeigen, ist für uns nicht akzeptabel. Wir führen gerade intensive Aufklärungsgespräche. Das beteiligte Team ist erst einmal freigestellt. Außerdem laufen polizeiliche Ermittlungen.

Wird er je wieder Tickets kontrollieren?

Middelberg: Das können wir noch nicht sagen. Es ist nicht akzeptabel, wenn jemand derartig aus der Rolle des Ticketprüfers fällt. Klar ist aber auch: Ein Mensch bleibt ein Mensch mit allen Rechten.

Die Kontrolle soll auch eskaliert sein, weil der Prüfer kein Englisch sprach. Müssen Sie jetzt neue Zugangsvoraussetzungen für den Job festlegen?

Middelberg: Mir ist Vielfältigkeit wichtig, und damit meine ich nicht nur Hautfarbe, Herkunft oder Geschlecht, sondern auch Alter. Der Kollege, der in dem Video zu sehen ist, wird in seiner Schulzeit kein Englisch gelernt haben, wie übrigens viele seiner Kollegen. Wollen wir denen jetzt ihren Job verbauen? Zurzeit ist mir wichtiger, dass die Kollegen menschlich agieren und deeskalieren. Viele können aber Englisch.

Von links: Josa Mania-Schlegel, Jan Emendörfer, Ulf Middelberg, D. Nguyen und Klaus Staeubert Quelle: André Kempner

Herr Nguyen, Sie arbeiten seit 2014 als Fahrausweisprüfer, sind auch Leiter einer Abteilung. Wie muss man sich den Arbeitsalltag als Prüfer vorstellen?

Nguyen: Man hat als Prüfer rund 400 Kontrollen am Tag. Zum Teil in Uniform, zum Teil in zivil. Wir haben eine Quote von rund zwei Prozent ohne Ticket. Ich würde sagen, dass sich davon jeder Vierte nicht korrekt verhält bei der Ticketkontrolle. Mir hat ein Passagier ohne Ticket einmal eine Gaspistole vor die Brust gehalten. Ich war nach dem Vorfall drei Monate lang arbeitsunfähig. Es fällt mir jetzt noch schwer, darüber zu sprechen.

Beleidigungen im Supermarkt

Was, glauben Sie, wissen viele Menschen über Ihren Beruf einfach nicht?

Nguyen: Unter welchem Druck wir persönlich stehen, auch privat. Es gibt eine Chatgruppe auf Telegram, da werden Fotos von uns gepostet. Ich persönlich habe es erlebt, dass ich mit meiner Tochter im Kinderwagen im Supermarkt bin. Dann kam einer, der hat mich erkannt.

Was ist passiert?

Nguyen: Er sagte: „Na, du bist doch auch so ein Ticketf**ker“. Das erlebt jeder Kollege. Am Badesee, in der Fußgängerzone, im Supermarkt werden wir angegangen.

Wie gehen Sie damit um?

Nguyen: Es ist furchtbar, das vor seiner Familie zu ertragen. Man will nur noch weg. Zum Glück bieten die Verkehrsbetriebe eine psychologische Betreuung an. Nach der Situation mit der Gaspistole nahm ich damals eine Therapie in Anspruch. Ich liebe meinen Job, aber ich setzte nach dem Vorfall drei Monate lang keinen Fuß mehr in die Straßenbahn.

Middelberg: Und jetzt tragen Sie die Dienstkleidung wieder. Da möchte ich sagen: Respekt und Dankeschön.

„Es ist Fingerspitzengefühl gefragt“

Was haben Sie in diesen Tagen über Ihre 40 Fahrausweisprüfer gelernt?

Middelberg: Ich habe mich nicht das erste Mal mit Ticketprüfern beschäftigt. In einem meiner ersten Jobs durfte ich die Nord-West-Bahn mit auf den Weg bringen. Ich bin damals selbst in Prüfschichten eingesprungen. Auch in meinem Job beim Hannoveraner Nahverkehr habe ich die Fahrausweisprüfung verantwortet. Ich kenne diesen Beruf recht gut.

Für viele sind die Übergriffe durch oder gegen Kontrolleure auch Ausdruck einer Gewaltspirale, wie sie in Stuttgart oder Frankfurt zu beobachten ist.

Middelberg: Wir sehen uns als Schlichter in Uniform, als eine Art Schiedsrichter. Die Konflikte in den Bahnen und Bussen gehen über Ticketkontrollen hinaus. Da kommt jemand betrunken mit einer Flasche Bier in die Bahn, jemand legt die Füße auf den Sitz. Immer ist die Frage: Wie geht man angemessen damit um? Es ist Fingerspitzengefühl gefragt, jeden Tag. Trotzdem lassen sich Konflikte nicht immer vermeiden. Und wir lassen auch niemanden fallen, der in einer Extremsituation war und sagt: Ich kann nicht mehr prüfen.

Ihre Prüfer kommen dabei häufig in gefährliche Situationen. Sind sie denn angehalten, Schwarzfahrer um jeden Preis festzuhalten?

Middelberg: Wir sagen ganz klar: Fahrgäste sollen nicht angegangen, verfolgt oder gar fixiert werden. Ich erwarte von unseren Prüfern, dass sie Eskalation vermeiden.

Es geht also nicht darum, jeden Schwarzfahrer zur Kasse zu bitten?

Middelberg: Richtig. Wir leben von unseren ehrlichen Kunden. Aber natürlich erwarten diese, dass wir niemanden auf Kosten der Gemeinschaft ohne Ticket fahren lassen.

Anspruch: „Sensibel reagieren“

Herr Nguyen, Sie haben Fahrausweisprüfer ausgebildet. Welche Mittel sind recht, um einen Schwarzfahrer zu überführen und dingfest zu machen?

Nguyen: Unser Anspruch ist es, dass wir sensibel agieren. Unseren Neulingen wird, nach zwei Wochen Ausbildung, über die ersten drei Monate im Dienst durchgängig ein Trainer zur Seite gestellt. Zwei Mal im Jahr gibt es ein Deeskalationstraining. Und wir kommunizieren ganz klar: Die Gesundheit der Kontrolleure und Fahrgäste hat die oberste Priorität.

Herr Middelberg, umgekehrt gibt es häufiger auch Berichte über Übergriffe durch Kontrolleure.

Middelberg: Beschwerden sind leider Realität. Alle werden geprüft, und einige sind berechtigt. Wir setzen uns dann mit den Fahrscheinprüfern zusammen, die Mist gebaut haben, hören ihre Version, setzen uns damit auseinander. Und das hat dann auch einen Lerneffekt.

Es soll auch rechtsextreme Übergriffe bei der LVB gegeben haben.

Middelberg: Wir hatten in der Unternehmens-Gruppe zwei Fälle mit explizit rechtsradikalen Äußerungen, die wir gekündigt haben. Kündigungen, die aber nach Arbeitsgerichtsurteilen zurückgenommen werden mussten. Unabhängig davon machen wir Workshops zu Unternehmenswerten und interkultureller Kommunikation. Wir tun also viel, um Rassismus im Unternehmen und unter Mitarbeitern zu verhindern.

„Es ist ein Alarmsignal“

Ist dieser Vorfall ein Anlass, alles auf den Prüfstand zu stellen?

Middelberg: Es ist ein Alarmsignal. Und das einfachste wäre jetzt natürlich für mich zu sagen: Wir machen ab morgen alles anders. Sie würden titeln: „ Middelberg greift durch.“ Aber wir sind noch in der Aufklärung. Und es passieren im Alltag der Kollegen einfach Dinge, die sprengen unsere Vorstellungskraft. Hätten Sie gedacht, dass eine unserer Kontrolleurinnen schon einmal mit einer Gartenschere bedroht wurde? Mitarbeiter haben um stichsichere Westen gebeten.

Haben Sie Kontakt zu dem Australier, der auf dem Video gewürgt wird?

Middelberg: Das würden wir uns wünschen. Leider hat er bei der Ticketkontrolle falsche Daten genannt. Wir würden ihn aber hiermit gern einladen mit uns ins Gespräch zu kommen. Melden Sie sich gern.

Von Jan Emendörfer, Josa Mania-Schlegel und Klaus Staeubert