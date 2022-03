Nach Zoff um Frühstücksbrötchen: Störmthaler gesteht Mord an seiner Ehefrau

Leipzig

„Ich habe das nicht aus Wut gemacht, ich habe meine Frau geliebt.“ Am zweiten Prozesstag um den Mord an seiner Ehefrau (60) hat der Angeklagte Klaus-Peter S. (65) am Donnerstag umfassend vor dem Landgericht Leipzig ausgesagt und die Bluttat gestanden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 3. September vorigen Jahres gegen 9 Uhr im Haus der Familie in Störmthal bei Leipzig seine Gattin Gertrud S. mit 14 wuchtigen Messerstichen getötet zu haben. Das Motiv aus Sicht der Anklagebehörde: Verärgerung darüber, dass die unheilbar an Krebs erkrankte Frau ihn wegen eines nicht schmackhaften Frühstücks kritisiert hatte.

„Das will ich nicht, das schmeckt mir nicht“

Tatsächlich habe seine Frau das von ihm zubereitete Marmeladenbrötchen zurückgewiesen, räumte Klaus-Peter S. in seiner Vernehmung ein. „Das will ich nicht, das schmeckt mir nicht“, habe Gertrud S. gesagt und das Brötchen weggeworfen. „Und dann ist es passiert“, umschrieb der Angeklagte den Mord. Er sei mit dem Brötchen zurück in die Küche gegangen, habe sich dort ein Messer gegriffen. Zurück in der Stube, wo seine sterbenskranke Frau im Bett lag, „habe ich zugestochen“. Zwei- bis dreimal in den Oberkörper, sagte Klaus-Peter S., an 14 Messerstiche, wie in der Anklage aufgeführt, könne er sich nicht erinnern. Gertrud S. habe noch gesagt: „Hör auf, Du tust mir weh“. Sie erlitt unter anderem einen Durchstich des Herzens und Verletzungen an der Lunge, verstarb wenige Minuten nach dem Messerangriff. Klaus-Peter S. rief dann selbst die Polizei.

„Irgendwo war noch Liebe zwischen den beiden“

Beide kannten sich von klein auf, heirateten 1986, haben drei gemeinsame Kinder. Die Beziehung zwischen ihnen sei stets angespannt gewesen, sagte Enrico S. (34), einer der beiden Söhne. Streitereien habe es immer mal wieder gegeben, bisweilen sei der Vater wegen Nichtigkeiten völlig ausgerastet oder habe angedroht, sich umzubringen. Ein Konfliktpunkt war offenbar die Rollenverteilung daheim. Gertrud S., die jahrelang Kampfsport betrieb, hatte nach den Worten ihres Sohnes „zu Hause die Befehlsgewalt“. Klaus-Peter S. hat das erheblich gestört. „Ich hatte nichts mehr zu sagen“, beklagte er vor Gericht. Außerdem sei seine Frau seit ihrer Erkrankung zunehmend barsch zu ihm gewesen.

Andererseits pflegte er aufopferungsvoll seine schwerkranke Gertrud, seit sie im August 2021 mit der erschütternden Krebsdiagnose ohne Aussicht auf eine Genesung aus dem Krankenhaus entlassen worden war. Plötzlich war der gelernte Schienenfahrzeugschlosser, der sich bis dahin kaum um den Haushalt gekümmert hatte, Krankenpfleger, Koch und Reinigungskraft in Personalunion. „Irgendwo war noch Liebe zwischen den beiden“, meinte Sohn Enrico S., „aber ich frage mich wo.“

Doch war tatsächlich der banale Ärger über ein Frühstücksbrötchen Auslöser für einen solchen Mord? Die Staatsanwaltschaft attestierte dem Angeklagten einen „absoluten Vernichtungswillen“, er habe sich aufgespielt zum Herrn über Leben und Tod“. Klaus-Peter S. kann sich selbst nicht mehr erklären, wie es zu dem schockierenden Gewaltexzess kommen konnte: „Ich weiß nicht mehr, warum.“ Alkohol spielte dem Vernehmen nach keine Rolle. Zwar sollen beide Eheleute früher starke Trinker gewesen sein, doch aus gesundheitlichen Gründen lebten sie in den letzten Jahren weitgehend abstinent. Warum dann? „Weil er wütend war“, so Sohn Enrico S., „und sie sich nicht mehr wehren konnte.“

Die 16. Strafkammer hat für den Mordprozess noch Verhandlungstage bis Mitte April vorgesehen.

Von Frank Döring