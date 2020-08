Nach bewaffnetem Tankstellen-Überfall: Leipziger Polizei nimmt vier Verdächtige fest

Leipzig

Drei Wochen nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Leipzig-Plagwitz hat die Polizei vier Tatverdächtige gefasst. Die drei Deutschen (16, 19, 20) und ihr syrischer Komplize (18) sollen am 3. August kurz vor 2.30 Uhr die Tankstelle in der Zschocherschen Straße überfallen haben. Zwei von ihnen stürmten nach Angaben der Polizei mit Messer und Schusswaffe in das Geschäft, bedrohten eine Angestellte und raubten unter anderem Zigaretten. Die beiden Mittäter warteten im Auto.

Zwei Taxifahrer wurden Zeugen des Überfalls, verfolgten die Tatverdächtigen. Nach Informationen der Polizei beschossen die Räuber die Wagen ihrer Verfolger. Ein Taxifahrer brach die Verfolgung ab, sein Kollege fuhr den Räubern zunächst weiter durch die Antonienstraße hinterher. Als auch er in der Rödelstraße beschossen wurde, alarmierte er die Polizei.

Haftbefehle und Wohnungsdurchsuchung

Die Ermittler starteten zunächst einen Zeugenaufruf. Nachdem die vier Tatverdächtigen gefunden waren, erließ das Amtsgericht auf Antrag der Leipziger Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse. „Diese wurden am vergangenen Freitag in Leipzig und Colditz umgesetzt, wobei einige Gegenstände sichergestellt werden konnten“, teilte Polizeisprecherin Birgit Höhn am Montag mit. „Ob und inwieweit diese Gegenstände mit dem Tatgeschehen in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der weiterhin laufenden Ermittlungen.“

Am selben Tag klickten bei allen vier Männern die Handschellen. Gegen sie wurden Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Raubes erlassen. Drei Verdächtige kamen in verschiedenen Justizvollzugsanstalten hinter Gitter, der Haftbefehl gegen den 19-Jährigen wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

