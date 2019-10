Nach Attentat in Halle: Jüdische Gemeinde in Leipzig fordert besseren Schutz für Synagoge

Leipzig

Nach dem rechtsextremen Angriff am Mittwoch auf die Synagoge in Halle sorgen sich Juden im ganzen Land um ihre Sicherheit. In Leipzig warnte Martin Maslaton, Vorsitzender der Repräsentantenversammlung der Israelitischen Religionsgemeinde, dass die Synagoge in der Messestadt praktisch nicht gegen Gewalttäter geschützt sei. „Jeder hier in Leipzig weiß seit Jahren, dass die Sicherheitsanlage in unserer Synagoge nicht gut genug ist. Ich habe dort erst vor wenigen Tagen Rosch ha-Schana gebetet und dachte mir: Was ist eigentlich, wenn jetzt die Stahltür aufgeht und jemand schießt? Man kann die Tür von Außen einfach aufmachen und steht dann in der Synagoge“, so Maslaton am Freitag gegenüber der LVZ.

Der Rechtsanwalt, der auch Vorsitzender im Begegnungszentrum Ariowitsch-Haus ist, wirbt deshalb vehement für den Einbau einer Sicherheitsschleuse in die Synagoge und für mehr sichtbaren Polizeischutz vor der Tür – wie das in vielen anderen Städten längst Alltag sei. Das Problem: Der kleinen Leipziger Gemeinde fehlt das Geld für eine solche Nachrüstung. Rechtsanwalt Maslaton schätzt die Umbaukosten auf 50.000 bis 100.000 Euro. Kommune oder Land müssten helfen, stünden bisher aber nicht bereit. „Als Leipziger möchte ich, dass jetzt nicht wieder gesagt wird: Es geht alles nicht. Ich wünsche mir, dass sich jetzt alle mal zusammensetzen – die Gemeinde, das Bauamt, Burkhard Jung, der Polizeipräsident – und dann wird gesagt: So, jetzt bauen wir eine Schleuse in die Leipziger Synagoge“, so Maslaton weiter.

Martin Maslaton ist Vorsitzender der Repräsentantenversammlung der Israelitischen Religionsgemeinde und Vorsitzender im Begegnungszentrum Ariowitsch-Haus. Quelle: privat

„Für das Leben, für die Sicherheit!“

Eine gänzliche Abschottung der Gemeinde lehnt er dagegen ab. „Weil unsere Häuser natürlich offen sein sollen. Gerade auch an solchen Tagen wie Jom Kippur, wo der ‚Fremde‘ willkommen geheißen wird.“ Letztlich müsse aber der Grundsatz gelten: „Für das Leben, für die Sicherheit!“, so Maslaton. Und dabei nimmt der Rechtsanwalt auch die Sicherheitsbehörden in die Pflicht. „Was mich zuletzt wirklich an unseren Leipziger Verhältnissen schockiert hat: An Rosch ha-Schana habe ich vor der Synagoge keine Polizei gesehen. Vielleicht standen die Beamten irgendwo, aber zu sehen war die Polizei als Schutz der Synagoge nicht.“

Laut Polizeisprecher Uwe Voigt wurde die Sicherheitslage nach dem Attentat in Halle zumindest neu bewertet. „An allen jüdischen Gebäuden in Leipzig gibt es jetzt erhöhte Streifentätigkeit. An der Synagoge in der Keilstraße steht permanent ein Fahrzeug“, so Voigt gegenüber der LVZ. Seinen Angaben zufolge seien jüdische Gebäude im Stadtgebiet auch in der Vergangenheit schon als potentiell gefährdete Orte betrachtet und regelmäßig bestreift worden. Allerdings in größeren Abständen als jetzt. Die neue Anordnung mit mehr Präsenz gelte vorerst bis auf Weiteres.

Gemeindemitglieder in Halle trotzen der Angst

Max Privorozki, Vorsitzender der attackierten Jüdischen Gemeinde in Halle, warb unterdessen ebenfalls für mehr Anstrengungen für die Sicherheit jüdischer Bürger. „Die Situation in Deutschland ist so, dass ich in absehbarer Zeit keine Chance sehe, dass der Schutz von jüdischen Objekten nicht notwendig wäre“, so Privorozki. Er habe Angst gehabt, dass Leute nach dem Attentat nicht mehr in die Synagoge kommen würden. Doch einige der Gemeindemitglieder, die den Anschlag hautnah erlebten, seien bereits einen Tag nach den Ereignissen wieder zum Gebet gekommen und hätten angekündigt, auch am Schabbat teilnehmen zu wollen.

Am Mittwoch, dem Tag des Attentats, stand die Synagoge in Halle nicht unter Polizeischutz – obwohl die Gemeinde Jom Kippur feierte. Wie Privorozki mit Verweis auf den Zentralrat der Juden erklärte, würden in Bayern alle jüdischen Gemeinden bei allen Gottesdiensten durch die Polizei geschützt. Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) habe ihm nun zugesagt, dass in der nächsten Sitzung der Innenministerkonferenz über bundeseinheitliche Lösungen gesprochen werde.

Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping ( SPD) kündigte am Freitag an, der Freistaat wolle 150.000 Euro zusätzlich für den Abbau von Antisemitismus bereitstellen. „Ich erwarte auch von der möglichen künftigen Regierungskoalition in Sachsen, dass sie dieses Thema ganz oben auf ihre Agenda setzt“, so Köpping weiter. Im vergangenen Jahr seien im Bundesland 136 antisemitische Straftaten registriert worden. Das waren 33 mehr als 2017 und 50 mehr als 2016.

Von Matthias Puppe