Kaum Futter, wenige Tiere: Leipziger Zoo erlebte schon einmal schwere Zeiten

Das Zooteam kann aufatmen – seit Montag haben Besucher wieder Zutritt, wenn auch mit Einschränkungen. Nicht zum ersten Mal musste die beliebte Einrichtung an der Pfaffendorfer Straße schwere Zeiten durchleben: Heute ist es auf den Tag genau 75 Jahre her, dass der Zoo als erste Leipziger Kultureinrichtung nach dem Krieg seine Tore wieder öffnete. In der Chronik „Auf der Spur des Löwen“, die zum 125-jährigen Bestehen des Zoos veröffentlicht wurde, erzählen Jörg Junhold und Mustafa Haikal davon.

Nur 650 Tiere überlebten den Zweiten Weltkrieg

Beide wissen unter anderem zu berichten, dass nur etwa 650 Tiere den Krieg und die Luftangriffe überlebt hatten. Sie benötigten Futter und mussten versorgt werden. Der Zoo habe nun vor einer der schwierigsten Herausforderungen in seiner Geschichte gestanden.

6. April 1945: Auch die Warmwasserabteilung des Zoo-Aquariums ist von einer Sprengbombe getroffen und zerstört worden. Quelle: Archiv Zoo Leipzig

Wie ganz Leipzig bot das Gelände an der Pfaffendorfer Straße im Jahr 1945 ein Bild der Verwüstung: Trümmer und Bombentrichter, zerstörte Anlagen und aufgerissene Wege. Der damalige Zoodirektor Karl Max Schneider wandte sich an die amerikanische Besatzungsbehörde, wo er schnell Unterstützung fand. Der Health and Welfare Officer der Kommandantur unterzeichnete eine Empfehlung, mit der alle Verantwortlichen angehalten wurden, für den Zoo die Abfälle der Truppenküche bereitzustellen.

Besatzungsmacht sorgte für Futter und Benzin

Wie es in der Chronik weiter heißt, unterstützte auch die sowjetische Armee, die am 2. Juli 1945 nach Abzug der Amerikaner in Leipzig Einzug hielt, den Zoo. Stadtkommandant Nikolai Trufanow informierte sich über den Ernährungszustand der Tiere und forderte Schneider auf, ihm eine Liste der benötigten Futtermittel vorzulegen. Gleichzeitig wurde dem Wirtschaftshof des Zoos ein Benzinkontingent zugewiesen. In den folgenden Monaten sorgte dann die Besatzungsmacht dafür, dass dem Zoo Heu und Getreide, Grünfutter und Kadaverfleisch geliefert wurden. Doch obwohl sich Trufanow nach Kräften um den Zoo bemühte, blieb die Versorgung mit Futter und Brennmaterial für lange Zeit ein großes Problem.

62 Tiere beschlagnahmt und nach Moskau transportiert

Sehr bedrohlich für den Bestand des Zoos, so die Autoren der Chronik, waren auch die hohen Reparationsleistungen. Im Oktober 1945 wurden 62 Tiere beschlagnahmt und nach Moskau transportiert, darunter 15 Löwen, drei Pumas, sechs Hyänen und vier Tiger. Da sie bis auf wenige Ausnahmen dem Zirkus Busch und westdeutschen Tiergärten gehörten, hielt sich der Verlust für Leipzig noch in Grenzen. Im Frühjahr 1947 zählten jedoch die für Kiew angeforderten Tiere zum Wertvollsten, was der Garten zu bieten hatte: Ein von Mitarbeitern künstlich aufgezogenes Nashorn, die Elefantenkuh Maia und Großkatzen wechselten den Besitzer.

Im Außenkäfig des Neuen Raubtierhauses: So war ein männlicher Löwe vor Jahrzehnten im Leipziger Zoo untergebracht. Quelle: Archiv Leipziger Zoo

Doch der Zoo bewältigte auch diese schwierige Zeit. Er steht heute, ein dreiviertel Jahrhundert später, mit einem Tierbestand von rund 5000 Individuen, tollen Erlebniswelten und jährlich mehr als 1,8 Millionen Besuchern erfolgreich da.

Von Andrea Richter