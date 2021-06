Leipzig

Keine Ausflüge, kein Fußballtraining, weder Zoo, Kino noch Schwimmbad: Vor allem Familien mit Kindern haben wochenlang unter den Corona-Einschränkungen gelitten. In solchen Ausnahmezeiten liegen die Nerven oft blank, nicht alle Elternhäuser kommen mit der Stresssituation klar. In krassen Fällen ist das Kindswohl in Gefahr. Zahlen des Bundeskriminalamtes belegen, dass 2020 deutlich mehr Kinder Opfer von häuslicher Gewalt wurden. Misshandlungsfälle stiegen um zehn Prozent, Fälle von Kindesmissbrauch um knapp sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und Experten sind sicher: Die Dunkelziffer ist deutlich höher.

In Leipzig weniger Meldungen, aber keine Entwarnung

Da wirkt es auf den ersten Blick überraschend, dass seit Beginn der Pandemie im Leipziger Jugendamt nicht mehr, sondern weniger Meldungen eintrafen. Doch es ist kein Grund zur Entwarnung: Woher sollten die Hinweise kommen, als Schulen, Kitas, Freizeittreffs geschlossen blieben? Dort fällt sonst am häufigsten auf, wenn Familien in Schieflage geraten. Auch Kinderarzt-Praxen hatten ein Drittel weniger Besuche als gewöhnlich. „Die Einschränkungen erschwerten den Zugang zu gefährdeten jungen Menschen und Familien deutlich“, sagt Vicki Felthaus. Die Grünen-Politikerin ist Leipzigs Bürgermeisterin für Jugend, Schule und Demokratie.

„Kinder kamen in öffentlichen Debatten kaum vor“: Vicki Felthaus, Leipziger Bürgermeisterin für Jugend, Schule und Demokratie, kritisiert den Umgang der Erwachsenen während der Corona-Lockdowns mit jungen Menschen. Quelle: André Kempner

Vor Corona war die Zahl der Meldungen hingegen bundesweit Jahr für Jahr gestiegen. In Leipzig verdoppelte sich die Zahl der Fälle, in denen die Behörden Kinder aus den Familien holten oder der Allgemeine Sozialdienst (ASD) regelmäßig in die Familien geht, innerhalb eines Jahrzehnts: von 1808 im Jahr 2010 auf 3749 im Jahr 2020. Der enorme Zuwachs heißt aber nicht zwingend, dass sich die Lage verschlechtert hat: „Die Gesellschaft ist sensibilisierter“, sagt ASD-Mitarbeiterin Heike Dietze, Sozialbezirksleiterin in Grünau. „Früher blieb mehr unter der Decke, heute spielt das Wohlergehen der Kinder in der Öffentlichkeit eine größere Rolle.“

Seit 2010 hat sich die Zahl der Familien in Leipzig, bei denen das Jugendamt das Mittel der sogenannten Erziehungshilfe einsetzt mehr als verdoppelt. Quelle: LVZ

Kosten für Erziehungshilfen haben sich vervierfacht

Die Kosten für die sogenannte Erziehungshilfe vervierfachten sich in Leipzig von 2010 bis 2020 sogar fast: von 40,2 auf 149,7 Millionen Euro. Die Stadt weist im Bundesvergleich einen hohen Anteil an teuren stationären Hilfen auf. 1396 Leipziger Kinder und Jugendliche lebten im Mai 2021 im Heim. Mit dem Projekt „Rückkehr“ will man den Trend umdrehen: Drei neue Sozialarbeiter-Stellen sollen Kindern und Eltern helfen, den Übergang zurück nach Hause zu schaffen.

Noch vor der Sommerpause stimmt der Stadtrat zudem über eine „integrierte Kinder- und Jugendhilfeplanung“ ab, die Freizeit-, Kultur- und Sportangebote vor allem in ärmere Viertel bringen soll. In Volkmarsdorf, Schönefeld, Neustadt-Neuschönefeld, Paunsdorf und Grünau erhalten mehr als 30 Prozent, teils sogar 50 Prozent der Unter-15-Jährigen Sozialgeld. „Kinderarmut erzeugt zwar auf individueller Ebene nicht automatisch einen Hilfebedarf“, erklärt Felthaus. „Aber sie beeinflusst die Chancen junger Menschen auf Entwicklung stark.“

„Krisen passieren in allen Schichten“: Heike Dietze ist Sozialbezirksleiterin in Grünau. Quelle: Dirk Knofe

Heike Dietze vom ASD betont gleichwohl: „Krisen passieren in allen Schichten. Sie sind bei den Familien, die wir in Grünau betreuen, nur offensichtlicher. Körperliche Vernachlässigung zeigt sich schneller als seelische Gewalt.“ Kristin Drechsler vom Kinderschutzbund Leipzig vermutet, dass Corona „wie ein Brennglas“ gewirkt habe: „Je prekärer die Situation vorab schon war, umso eher konnte es zu Verschlimmerungen kommen“, sagte sie diese Woche in einer Sitzung des Leipziger Jugendhilfe-Ausschusses. „Manche Familien sind unheimlich müde und erschöpft.“

Kiess: Alle Kinder haben an Gewicht zugelegt

Während des Stillstands fehlte vor allem der Kontakt zu Gleichaltrigen. Von einigen Folgen berichtete Wieland Kiess, Direktor der Leipziger Uni-Kinderklinik, den Stadträten: Der Nachwuchs bewegte sich weniger, machte kaum mehr Musik, bastelte seltener, glotzte zu viel. „Und alle haben zugenommen – die schlanken, die dicken, die gebildeten, die weniger privilegierten, die jungen Kinder, die Jugendlichen, alle.“ Auch das politische Engagement sei zurückgegangen. Aber hatten die Heranwachsenden eine Wahl? „Kinder kamen in öffentlichen Debatten kaum vor“, bemängelt Bürgermeisterin Felthaus.

Das Leipziger Jugendparlament fordert mehr Mitsprache. „Talkshows laden Eltern, Kultusminister und Wissenschaftler ein, um über unsere Zukunft zu beraten“, kritisiert Sprecher Leon Heinrich. „Aber nicht uns. Absurd, wenn man bedenkt, wer zu Hause blieb.“ Wenn aus dem Zwei-Milliarden-Aufholprogramm der Bundesregierung für Kinder und Jugendliche demnächst voraussichtlich rund 20 Millionen Euro in Leipzig landen, möchte Felthaus das Geld nicht nur direkt für Bildung einsetzen: „Kinder sind nicht nur Schüler. Sie haben auch andere, wichtige Sozialisationsmöglichkeiten verpasst.“ In Sport- und Musikangebote seien die Mittel gut investiert. „Das stärkt den Zusammenhalt, schafft Raum für Bildung und für Fairplay.“

Um Kindern und Jugendlichen besser zuzuhören, ihnen mehr Mitsprache zu gewähren, bräuchten Erwachsene noch nicht einmal ein großes Budget. „Wer wissen will, was Kinder brauchen, muss sie fragen“, rät Kristin Drechsler vom Kinderschutzbund.

