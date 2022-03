Mit Sting sollte die Livekultur im Großformat nach Leipzig zurückkehren. Der Auftritt musste kurzfristig abgesagt werden. Wie geht es mit Großkonzerten in Leipzig weiter? Ist ein Ende der Krise in Sicht? Fragen an Arena-Geschäftsführer Matthias Kölmel, der auch verrät, wann das Sting-Konzert nachgeholt werden könnte.

Matthias Kölmel am Dienstag in der leeren Arena in Leipzig. Hier sollte am Montag Sting vor 7000 Zuschauern auftreten. Das Konzert musste kurzfristig abgesagt werden. Matthias Kölmel ist Geschäftsführer der ZSL Betreibergesellschaft, die Quarterback-Immobilien-Arena, Festwiese und Red-Bull-Arena vermarktet. Quelle: André Kempner