Nach langem Warten: Leipziger Ärzte implantieren Nils ein neues Herz

Nils Schütze trägt eine schwarze Maske, die einen Teil seines Gesichtes verbirgt. Und dennoch ist dem Jungen die Freude anzusehen, die er empfindet. Die Freude über ein neues Herz, das seit wenigen Wochen in seiner Brust schlägt.

Im Oktober des Vorjahres kam der 18-Jährige ins Herzzentrum Leipzig, was für Monate sein neues Zuhause werden sollte. Seine Ärzte legten sich ins Zeug, damit sein Name bei Eurotransplant auf die Hochdringlichkeitsliste für ein Spenderorgan gesetzt wurde. Dieses für einen Heranwachsenden wie Nils zu finden, ist nicht einfach, betont Elke Scholz-Zeh, Koordinatorin für Herztransplantationen im Herzzentrum Leipzig. Es sollte schon das Herz eines Spenders mittleren Alters sein. Vor Nils lagen zermürbende fünf Monate. „An jedem dieser Tage mussten wir mit Komplikationen rechnen“, so Scholz-Zeh.

LVZ besuchte Nils am Krankenbett im Herzzentrum

Als wir Nils im Januar dieses Jahres im Herzzentrum besuchten, saß seine Mutter Gritt Schütze am Bett neben ihm und ordnete die vielen Kabel und Schläuche. Weil sich Nils Situation massiv verschlechtert hatte, wie sie der LVZ erzählte, musste ihm kurz nach dem Weihnachtsfest ein Kunstherz implantiert werden. Genauer gesagt zwei. Ein großes für die rechte und ein etwas kleineres Kunstherz für die linke Herzkammer. Professor Diyar Saaed, Leitender Oberarzt der Herzchirurgie des Klinikums und Leiter des Transplantationsprogramms: „Die Überlebenschancen für Kunstherzpatienten liegen ein Jahr nach der OP bei 80 bis 90 Prozent.“ Es sei dringend, so Saaed, schnell ein Spenderherz für Nils zu finden.

Virus war Auslöser für die Herzprobleme des Grimmaers

Ein Virus sorgte im Kindesalter dafür, dass sich in Nils‘ Herz ein Loch bildete. Wirkliche Probleme bekam er damit aber erst als Jugendlicher. Ärzte mussten dem Jungen einen Defibrillator einsetzen. Später diagnostizierten sie bei ihm eine Linksherzinsuffienz, eine Herzschwäche, die bereits bei geringer Belastung zu Beschwerden führt. Abgesehen von diesem Herzfehler ging es Nils aber gesundheitlich gut. Für ihn ein klarer Vorteil, zumal dieses Kriterium die Wahrscheinlichkeit erhöht, ein Spenderorgan zu erhalten. Auf den Tag fünf Monate nach Eintrag in die Warteliste, am 29. März, schlug für Nils die Stunde des Glücks. Seither trägt er in seiner Brust wieder ein gesundes Herz.

Erste 48 Stunden nach der OP sind entscheidend

Schon drei Tage nach dem Eingriff habe er die ersten Schritte machen können, blickt Nils zurück. Schneller als gedacht folgte auch die Verlegung auf die Normalstation. „Kritisch sind vor allem die ersten 48 Stunden. Hier entscheidet sich, wie gut sich der Körper mit dem neuen Organ arrangiert”, erläutert Saaed. Er selbst hatte den Eingriff bei Nils vorgenommen und zeigt sich vom schnellen Gesunden seines Patienten begeistert. Keine drei Wochen dauerte der Krankenhausaufenthalt nach der erfolgreichen OP, und Nils durfte das Klinikum in Richtung Kurklinik Schmannewitz ( Landkreis Nordsachsen) verlassen. Nur wenige Kilometer vom Zuhause des Jungen bei Grimma entfernt gab man ihm hier das Rüstzeug und Tipps dafür, wie er sein zweites Leben angehen und gestalten sollte.

Gesunde Ernährung, ein hohes Maß an Hygiene und allgemeine Verhaltensweisen im Umgang mit Pflanzen und Tieren bestimmen künftig den Alltag des Jungen. Täglich muss er 15 Tabletten zu sich nehmen, damit sein Körper auch künftig das neue Herz akzeptiert. Von sich selbst sagt er trotzdem, es gehe ihm gut. „Ich habe mich schnell wieder an ein normales Leben gewöhnt und bin dankbar dafür.“

Nils fährt Rad und macht Kraftübungen

Mit Radfahren, Laufen und diversen Kraftübungen versucht er jetzt, in Form zu kommen. Familie, Freunde und Bekannte, die ihm während der letzten Monate die Daumen drückten, stehen nach wie vor an seiner Seite. Erweitert hat sich der Bekanntenkreis aber auch um Weggefährten, die wie Nils in Leipzig auf ein Herz warteten oder dies noch tun. Mit ihnen steht Nils ebenso in regelmäßigem Kontakt wie mit seinen Ärzten.

„Patienten, die das erste Jahr ohne Komplikationen schaffen, haben eine gute Langzeitprognose”, macht Herzspezialist Saaed seinem jungen Patienten Mut. Im nächsten Jahr möchte Nils seine unterbrochene Lehrausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik fortsetzen. Zudem will er die Welt bereisen und eines Tages wieder Fußball spielen. Dass ihm als Risikopatienten auf diesem Weg Corona Schwierigkeiten machen könnte, glaubt Nils nicht.

Von Stefan Möslein und Andreas Dunte